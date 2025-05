"Necesito tiempo para curarme": Laura Spoya se aleja de podcast tras confirmar separación de Brian Rullan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Spoya no la pasa nada bien. La ex Miss Perú confirmó su separación del empresario mexicano Brian Rullan tras más de ocho años de matrimonio. Asimismo, la también presentadora de televisión anunció su alejamiento de Good Time, podcast que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

La modelo de 33 años mencionó su decisión de retirarse del programa online tras recibir el apoyo de sus compañeros y del productor Abneer Robles.

“Me voy a retirar porque no me siento bien. Estoy muy extenuada. Me encantaría poderme quedar, pero para mí es complicado. Yo siempre voy a tratar de ser fuerte y proteger a las personas que más quiero. Gracias”, manifestó.

Asimismo, Laura Spoya recalcó la necesidad de recuperarse y tener un espacio para sí misma lejos de las cámaras y reflectores. “Me voy a ir. No sé si quizás me tome estos días. No lo sé. Pero sí necesito tiempo para curarme. Creo que estoy herida. Mi corazoncito está herido”, señaló.

Por último, mencionó que no quiso pronunciarse antes por respeto a su familia y por no querer estar en el ojo público. “Pensé venir y no decir nada, pero no puedo, esto me sobrepasó. Honestamente iba a venir y renunciar porque siento que me estoy autodestruyendo, pero no soy la última ni la primera mujer cuya relación de pareja no funciona” agregó.

La modelo Laura Spoya y el empresario Brian Rullan se casaron el 9 de febrero de 2017. | Fuente: Instagram

Laura Spoya confirmó su separación del mexicano Brian Rullan

Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surge tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

"Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado", expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la ex Miss Perú admitió que llegó al programa muy afectada.

"Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho", afirmó.

Gerardo Pe', Laura Spoya y Mario Irivarren conducen juntos el podcast Good Time. | Fuente: Instagram

¿Por qué Laura Spoya decidió mantener en privado su separación de Brian Rullan?

Laura Spoya había intentado mantener en reserva los detalles del fin de su relación, pero explicó que las cosas llegaron a salirse de control cuando notó que su familia había sido involucrada.

"Es un tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el tema de mi relación, que he tratado de pedirle a la gente que por favor no se involucre y que yo sé lo que estoy haciendo, porque soy únicamente la que sabe lo que está pasando", señaló.

Según explicó, su incomodidad también radica en los rumores que transformaron un tema personal en un espectáculo mediático.

"Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, no es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando uno está en un proceso de separación, no lo es, y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia", manifestó.

"No he querido hacer de esto un circo, es lo último que hubiera querido hacer y siento que se está convirtiendo en un maldito circo, es por eso que me molesta tanto. Sé la mujer que soy y sé lo fuerte que soy", añadió.

