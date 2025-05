"Quisiera arrancarme la mitad del cuerpo": el desgarrador testimonio de Natalia 'La Segura' sobre su neuropatía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Natalia 'La Segura' no la pasa bien. La influencer colombiana reveló que sufre de intensos dolores en el cuerpo que, en ocasiones, le impiden interactuar con su hijo recién nacido, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

En ese contexto, la también modelo de 32 años explicó que padece una neuropatía que afecta principalmente sus piernas, limitando su movilidad.

"El dolor que tengo es crónico. Lo tengo en la planta de los pies. No puedo explicarlo... no puedo ni caminar, se los juro", expresó entre lágrimas a través de un video publicado en sus redes sociales.

"Odio sentirme así. Les juro que hay momentos en los que quisiera arrancarme la mitad del cuerpo, porque ya no aguanto más. ¿Qué solución tengo? ¿A dónde más puedo acudir? ¿Qué hago con mi bebé? Hay cosas que me duelen… no puedo disfrutar bien la comida, no puedo ni pasear con mi hijo por la casa", lamentó.

Finalmente, la influencer hizo un llamado a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram para que no juzguen a quienes atraviesan situaciones similares, especialmente si no las muestran públicamente:

"Si siguen a personas con dolores crónicos o enfermedades, y los ven bien en redes, no los juzguen; no tienen idea de lo que pasamos detrás de la pantalla, de los matices a diario que uno tiene", concluyó.

Ignacio Baladan y Natalia Segura celebran la llegada de su primer hijo Lucca.Fuente: Instagram: Ignacio Baladan

El atentado que marcó la vida de Natalia 'La Segura'

Natalia Segura contó que vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida el 23 de noviembre de 2013, cuando fue víctima de un ataque con arma de fuego. El hecho, que ocurrió en Cali cuando apenas tenía 18 años, le dejó secuelas físicas y emocionales con las que ha aprendido a convivir hasta el día de hoy.

Ese día, Segura se dirigía a su vehículo a recoger unos objetos personales relacionados con su entonces negocio de comida rápida. Antes de salir, le pidió a su abuela que la acompañara, pero esta se negó, al igual que su hermano. Finalmente, un trabajador de un puesto cercano accedió a acompañarla.

En su relato al podcast Dímelo King, Segura recordó que, como era su costumbre en esa época, compró dos cigarrillos y unos chicles. Fue al encender uno de ellos cuando, al sacar la mano por la ventana del carro, observó una motocicleta acercarse por el retrovisor. Reconoció inmediatamente el modelo del vehículo, una moto tipo DT, frecuentemente asociada con actividades criminales.

"En Cali, la gente le tiene mucho miedo a las DT, porque son una típica moto de sicarios", comentó durante la entrevista. Instantes después, recibió dos disparos. Uno de los proyectiles perforó su pulmón, mientras que el otro impactó cerca de la médula espinal, dejándola al borde de la muerte.

Entre lágrimas, Natalia Segura recordó cómo en medio del ataque comenzó a despedirse de su familia mentalmente, rogando que le dijeran a su madre cuánto la amaba. "Yo empecé a sentir que se me iba la respiración y empecé a hablar con Dios en medio de lo que yo no podía respirar. Yo sentí cuando el cuerpo se me infló como una bomba", relató.

La joven fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde fue sometida a dos cirugías. Los médicos le advirtieron que posiblemente quedaría cuadripléjica. Sin embargo, con un proceso largo de rehabilitación y terapias, logró recuperar su movilidad, aunque con intensos dolores provocados por las secuelas del atentado.

Segura reveló que la persona detrás del atentado fue una mujer obsesionada con su primer novio.