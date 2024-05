"Tuve un problema serio": Alec Baldwin recuerda sus problemas con las drogas

Alec Baldwin recordó su batalla contra las adicciones. El actor dijo que lleva 39 años sobrio, aunque sin precisar mayores detalles de su motivación para abstenerse y cambiar de estilo de vida. Lo cierto es que estuvo inmerso en una espiral de abusos de sustancias por buen tiempo.

"Tuve un problema serio todos los días durante dos años. Creo que esnifé una raya de cocaína de aquí a Saturno", expresó al podcast Our Way with Paul Anka and Skip Bronson.

Baldwin describió aquellos años como "una miseria". Tras dejar la cocaína, su consumo de alcohol aumentó. Sin embargo, finalmente también dejó de beber. "No echo de menos las drogas, pero sí la bebida. Me gusta beber", admitió.

El camino de excesos, según dijo, fue facilitado por el ambiente de Hollywood de los ochentas, donde el consumo de la sustancia era muy común. "La cocaína era como el café", acotó.

El actor asegura que se siente orgulloso de su logro, aunque reconoce la dificultad de mantenerse sobrio. "Me alegro de haberlo logrado, porque no muchas personas logran estar sobrias cuando son jóvenes".

Baldwin resaltó la influencia de personas como Lenny, un extrabajador del servicio postal que le mostró el camino hacia una vida libre de adicciones.

"Dios me hizo sobrio. Aquel día, Dios era un trabajador del servicio postal jubilado de 65 años llamado Lenny. Lenny me dijo: 'Nunca más tendrás que sentirte así si no quieres hacerlo'".

El caso 'Rust'

Alec Baldwin se encuentra en medio de un nuevo juicio que lo responsabiliza por el homicidio de la directora de fotografía Halyna Hutchins, ocurrido durante el rodaje de la película Rust en octubre de 2021. El hecho cuando el actor manejaba un arma de utilería, hasta que "accidentalmente" una bala real acabó con la vida de Hutchins.



Kari Morrisey, la fiscal a cargo del caso, afirmó que el actor comprometió la seguridad en el set por apresurar la filmación y por la falta de control sobre sus emociones.

"El incesante apuro de Baldwin con el equipo en el set de rodaje comprometió de forma rutinaria la seguridad porque Rust no es una comedia romántica, es un western lleno de acción, con peligrosas acrobacias y armas reales usadas como utilería", se lee en el escrito de la fiscal.

Baldwin se declaró "no culpable" en febrero pasado ante un tribunal de Nuevo México, donde ocurrió el incidente en octubre de 2021. Portaba un revólver de utilería del que salió una bala real que impactó mortalmente a Hutchins. El actor irá a juicio el 9 de julio acusado de homicidio involuntario.

