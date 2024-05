"Me convertí en la parodia de mí mismo": Chris Hemsworth critica la película 'Thor: Amor y trueno'

Chris Hemsworth se sinceró sobre su papel de Thor, uno de los superhéroes más populares de Marvel de los últimos años. En una reciente entrevista con Vanity Fair, el actor de 40 años mostró su frustración por la última película de su personaje en Thor: Amor y trueno, estrenada en julio de 2022 y donde compartió escenarios con Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe y Natalie Portman.

“Quedé atrapado en la improvisación y la locura y me convertí en una parodia de mi mismo (…) No mantuve el rellano”, manifestó el actor, quien, además, consideró que los fanáticos de Marvel merecen otra película del hijo de Odín con el fin de reivindicar la saga de los cuatro filmes: Thor (2011), Thor: un mundo oscuro (2013), Thor: Ragnarok (2017) y Thor: amor y trueno (2022).

Asimismo, Chris Hemsworth afirmó sentirse “bastante reemplazable” mientras grababa las escenas para las cuatro películas de Thor, así como las películas de la franquicia de Avengers. “A veces me sentía como un guardia de seguridad del equipo”, señaló el actor, deslizando que sus compañeros de reparto tenían líneas “mucho más interesantes” que las de su personaje.

“Ellos se divirtieron más. Me preguntaba, ¿qué está haciendo mi personaje? Siempre se trataba de ‘Tienes la peluca puesta. Tienes los músculos. Tienes el disfraz’. ¿Dónde está la iluminación? Sí, soy parte de esta gran cosa, pero probablemente soy bastante reemplazable”, sostuvo.

Robert Downey Jr. destacó a Chris Hemsworth como 'Thor'

Contrario a lo que dice Chris Hemsworth, el actor Robert Downey Jr. señaló que su compañero de reparto en Avengers: Infinity War ayudó a Marvel al darle al personaje de Thor "ingenio y seriedad".

"En primer lugar, Thor como personaje fue muy difícil de adaptar, con muchas limitaciones implícitas, pero él (Chris Hemsworth) y Ken Branagh descubrió cómo trascender, hacerlo de alguna manera identificable pero divino", declaró.

Seguidamente, el intérprete de Iron-Man añadió: "Chris Hemsworth es, en mi opinión, la psique más compleja de todos los Vengadores. Tiene ingenio y seriedad, pero también mucha moderación, fuego y gentileza".

Chris Hemsworth recuerda su papel en 'Rush'

Chris Hemsworth estará en el nuevo filme de Furiosa, la nueva precuela de la saga de Mad Max: Fury Road, de George Miller. El actor interpretará al villano Dementus, quien buscará enfrentar a la joven guerrera Imperator Furiosa interpretada por Anya Taylor-Joy.

Según contó el actor a Vanity Fair, Furiosa es una de las películas que más ha disfrutado grabar desde que protagonizó Rush: pasión y gloria, la película de autos de carreras de Ron Howard el 2013.

"Ron me sacó de ese espacio encasillado del tipo musculoso de acción y me dejó interpretar un personaje con complicaciones y oscuridad (...) Recuerdo que en ese momento pensé: 'Oh, esto va a cambiar todo", sostuvo.

