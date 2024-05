Dan Schneider demandó por difamación a creadores de serie que destapó presuntos abusos en Nickelodeon

Dan Schneider, el conocido creador de series como iCarly y Drake & Josh, demandó por difamación a los productores del documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' que destapó los supuestos abusos sexuales y conductas indebidas en algunos de los programas infantiles más exitosos de Nickelodeon.

De acuerdo con información de EFE, el también productor presentó este miércoles una demanda por difamación ante un tribunal de Los Ángeles, en California, donde además incluyó a Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures y a las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz.

'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' es una serie documental de cuatro partes que examina a profundidad "las condiciones laborales tóxicas" a los que estaban sometidos los jóvenes actores de Nickelodeon de los programas creados por Dan Schneider en los 90 a principios del 2000.

Las series abarcadas por el programa de investigación fueron: The Amanda Show, Zoey 101, iCarly, y Victorious, donde algunos trabajadores y actores de esa época acusaron a Schneider de "haber creado un ambiente hostil y de sexualizar a las estrellas infantiles en los programas que él lideraba”.

Dan Schneider asegura que no tenía conocimiento de los abusos sexuales en Nickelodeon.Fuente: YouTube: DanWarp / Dan Schneider

Dan Schneider asegura que no tenía conocimiento de los abusos

A pesar de reconocer que hubo dos trabajadores acusados de abusos sexuales en sus programas (como el caso de Brian Peck contra Drake Bell), Dan Schneider asegura, en su demanda, que “no tuvo conocimiento de los abusos” por lo que negó ser partícipe de los mismos “condenando los abusos una vez que lo descubrió".

En el documento, el productor sostiene que "fue ciego ante el dolor que algunos de sus comportamientos causaron en sus colegas" y que "lamentará" dicho comportamiento el "resto de su vida". Sin embargo, afirmó que “no es un abusador de menores” por lo que considera que el documental “mancha para siempre su reputación pasada y presente”.

En un comunicado recogido por medios norteamericanos independiente de la demanda, Schneider explicó que "no tenía más remedio que emprender acciones legales" contra los creadores de la documental por insinuar "falsamente" que él estuvo involucrado en los crímenes "por los que los depredadores de niños reales han sido procesados y condenados".

Drake Bell contó que fue abusado por Brian Peck cuando iniciaba su carrera en Nickelodeon. | Fuente: Instagram (drakebell)

Dan Schneider se disculpó tras acusaciones en su contra

Semanas atrás, Dan Schneider afirmaba, en una entrevista publicada en su canal de YouTube, que se sentía avergonzado por algunos de sus comportamientos del pasado y que les debía una disculpa a algunas personas.

"Enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte", mencionó.

En el video de poco más de 19 minutos, el creador de Zoey 101 aseguró que hoy en día no actuaría de la misma manera y reiteró su disculpa a aquellos que pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento pasado.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa situación. Fue algo incorrecto. No lo haría hoy. Pido disculpas a quienes se hay sentidos perjudicados", expresó.

