"Siempre": Manuela, hija mayor de Alejandro Sanz, apoya a su padre con un tierno mensaje en redes

La hija mayor de Alejandro Sanz, Manuela, compartió una tierna foto en apoyo a su padre tras las graves acusaciones de Ivet Playá. El gesto llega luego de que el canante español rechazara las declaraciones en su contra.

Alejandro Sanz ha acaparado las portadas de la prensa internacional estos días, pero no por su nueva música o por la gira que viene preparando, sino por un tema tormentoso que empezó con Ivet Playá. La joven catalana encendió la polémica el 15 de junio, cuando habló de la "terrible pesadilla" que habría vivido al lado del cantante español y de una relación que la hizo sentir "engañada, utilizada, humillada y sucia", y que habría empezado cuando tenía 18 años y él 49.

Como era de esperarse, el cantante respondió poco después. En un mensaje en sus historias de Instagram, contó otra versión de los hechos: “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora". Asimismo, reveló que la joven le habría ofrecido en mayo invertir en negocios familiares y que él se negó. "Siento que tu reacción sea esta. Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”, escribió.

Desde entonces, ha continuado el intercambio indirecto de mensajes a través de la prensa y las redes. Ivet se sentó la semana pasada en el programa español ¡De Viernes!, para brindar más detalles del caso. "La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba, no existía. No fue de la noche a la mañana", expresó. Pero no se quedó ahí. En esa misma entrevista aseguró que el cantante era un “depredador sexual” que habría hecho lo mismo con otras fans.

En plena tormenta mediática, el cantante de Corazón Partío ha recibido el apoyo de sus fanáticas, amigos y familiares. Una de ellas es su hija mayor, Manuela Sánchez, fruto de su relación con su exesposa Raquel Perera. En una de sus historias en Instagram que publicó el martes, se puede ver una tierna imagen en la que su mano y la de su padre se juntan con un mensaje breve pero potente: "Siempre". La foto fue compartida por Sanz en sus redes, en uno de los pocos gestos en los que el artista se ha manifestado desde que ingresó a este pleito.

La respuesta de Alejandro Sanz tras las declaraciones de Ivet Playà

La imagen de su hija llega poco después del mensaje que Sanz compartió en su canal oficial en WhatsApp con sus seguidores. “A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bellos conmigo”, escribió el lunes.

Sanz continuó: “Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin. Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen palante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos”.

“No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable”, afirmó el cantante español. “Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y, en esos momentos, he sido muy vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un momento de lo bello que hemos construido”.

La imagen compartida por la hija de Alejandro Sanz llega en medio de la tormenta mediática desatada por las acusaciones de Ivet Playá.Fuente: Instagram: @manuela.snzm

¿Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà?

Como era de esperarse, las declaraciones de Ivet Playà generaron repercusiones. Según la periodista Marisa Martín-Blázquez, del programa TardeAR, Alejandro Sanz estaría considerando tomar medidas legales. “No había intención por parte del equipo jurídico de ir más allá del comunicado, pero por esta frase tan rotunda, los abogados le han aconsejado seguir adelante con una demanda por calumnias, injurias y atentado al honor”, señaló.

Cristina Tárrega, periodista y amiga cercana de Sanz, también intervino en el programa para compartir información adicional. “Hasta el momento no han tomado ninguna decisión, el equipo no se ha reunido con el artista, y hasta que eso ocurra no se sabrá qué harán”, explicó. Sin embargo, confirmó que esa reunión se llevará a cabo esta semana, según lo que el propio cantante le habría comentado en privado.

El cantante español negó las declaraciones de Ivet Playà, una joven de 24 años.Fuente: Europa Press

¿Qué dijo Ivet Playà sobre Alejandro Sanz?

Según el testimonio de Ivet Playà, la relación con Alejandro Sanz comenzó en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49. “Yo era su fan, y él me siguió en redes sociales. Me mandaba mensajes, comentaba mis fotos, incluso publicaba cosas mías en sus redes”, relató.

La joven afirma que, a los 22 años, dejó Barcelona para mudarse a Madrid y trabajar con el equipo del cantante. “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz se convirtió en íntimo y sexual”, asegura. Pero lo que parecía un sueño, terminó, según ella, como “una pesadilla”.

“Alejandro Sanz me ha llevado por delante... Me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela donde se siente por encima del bien y del mal. Todo el mundo se lo consiente, nadie le planta cara. Eso es aún más peligroso”, expresó.

