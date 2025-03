Alexis Mac Allister anunció que tendrá una hija con Ailén Cova, su mejor amiga: "Nos vemos prontito"

La relación de Alexis Mac Allister estuvo envuelta en una polémica ya que el futbolista argentino terminó su romance con Camila Mayan para, días después, tener un vínculo con Cova.

"Nos vemos prontito", escribió Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, al anunciar que está esperando su primera hija con el futbolista argentino. "Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón", agregó la joven influencer en sus redes sociales.

En el video compartido, se puede ver a Cova muy emocionada al mostrarle su prueba de embarazo al deportista y ambos no pueden contener las lágrimas. Después, se dan un beso y un abrazo para celebrar la noticia. Además, el clip muestra la reacción de la familia al enterarse de la noticia.

La relación de Ailén Cova y Alexis Mac Allister dejó de estar en la clandestinidad después de que hiciera público su romance hace dos años. El vínculo comenzó cuando el campeón mundial terminó con Camila Mayan, para iniciar su noviazgo con Ailén, su mejor amiga de la infancia.

La primera vez que se lucieron juntos en público fue en la boda de Lautaro Martínez donde asistió toda la Selección Argentina.

Mac Allister terminó con su pareja para iniciar un romance con su mejor amiga

Camila Mayan y Mac Allister tenían una relación de cinco años. Eran una de las parejas más estables en el ámbito futbolístico argentino ya que Mayan siempre acompañaba a Mac Allister a sus partidos y más aún cuando Argentina se coronó campeón en el Mundial Qatar 2022.

Ambos compartieron una serie de imágenes compartiendo su felicidad, sin embargo, una semana después, la historia de amor llegó a su fin. ¿La razón? El deportista inició un romance con su mejor amiga, Ailén Cova.

Esta ruptura fue muy comentada y llevó a Camila Mayan a mudarse a Buenos Aires para continuar con sus labores de diseño indumentaria y textil. Cabe resaltar que Camila y Ailén eran amigas debido a que Alexis Mac Allister las presentó. "Voy a ser 100 % sincera. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa, no les voy a mentir, pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Todo lo que sucedió, nunca podría haberlo imaginado ni en mi peor pesadilla. Nunca hubiera imaginado tantas cosas negativas de una persona tan cercana", dijo Mayan a los medios.