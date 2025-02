"Se dio cuenta de que extrañaba a su familia": Valentina Cervantes confirma reconciliación con Enzo Fernández

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Enzo Fernández y Valentina Cervantes se reconciliaron luego de estar separados algunos meses. Fue la propia Cervantes quien confirmó que ambos decidieron retomar la relación luego de que ella viajara en Año Nuevo con sus dos pequeños hijos que tiene con el argentino hasta Inglaterra, país donde juega el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022.

“Yo fui a llevar a los nenes (a Inglaterra) en Año Nuevo. Ahí hablamos (sobre reconciliarnos). Nosotros somos una familia. Somos jóvenes y nuestros hijos son muy chicos. Mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar”, declaró en una entrevista para el programa argentino Desayuno americano en el canal América TV.

En ese sentido, la modelo de 25 años mencionó que fue Enzo Fernández quien tomó la inicitiava de regresar con ella al darse cuenta que “extrañaba a su familia”. “Él se dio cuenta que nos extrañaba como familia. Que me extrañaba a mí también y creo que fue un poco de eso también. Quizás nos hizo bien esta separación para que él se dé cuenta de un montón de cosas”, sostuvo.

Por otro lado, mencionó que “su vida está en Inglaterra” ya que su hija Olivia se encuentra estudiando allá y que volverá a Argentina en ocasiones cuando tenga un trabajo o acompañando a Enzo Fernández con la selección albiceleste. “Aprovecharé para venir”, dijo.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes retomaron su relación tras separarse en octubre de 2024. | Fuente: Instagram (valucervantes)

Novia de Enzo Fernández niega que algún jugador argentino le haya escrito

Al ser consultada sobre si algún jugador de la selección argentina le escribió para invitarla a salir, Valentina Cervantes negó que eso haya ocurrido.

“No es así. Ese rumor no sé de dónde se filtró. A veces qué pasa, pero no. Es mentira que me escribió algún jugador de la selección argentina. No pasó. Y si hubiera pasado, tampoco creo que lo contaría, pero eso no pasó. Enzo sabe que no me escribió nadie”, manifestó.

En ese sentido, recalcó que ni ella ni Enzo Fernández hablaron de si cada uno estuvo saliendo con otra persona desde que se separaron en octubre del año pasado.

“No hubo reclamos. Yo creo que si empiezan esos reclamos, ya se empieza mal. No nos preguntamos (si salimos con otras personas). En esas cosas somos muy iguales. Lo hablamos en un principio. Una vez separados, cada uno puede hacer lo que quiera”, resaltó.

De igual manera, puntualizó que el futbolista del Chelsea sí le preguntó si salió con alguien, pero ella le aclaró que no. “Fue una charla que quedó ahí”, señaló. “Hace años que estoy con él. En las relaciones está bueno que pasen estas cosas para decir: ‘Bueno, pudimos superar esto también’. Hay crisis peores y la de nosotros nunca llegó a gran escala en algo malo”, refirió.

Enzo Fernández fue vinculado sentimentalmente con Nicki Nicole

Meses atrás, medios argentinos especularon de un posible romance entre Nicki Nicole y Enzo Fernández. Según LAM, el futbolista y la cantante de reguetón habrían iniciado un romance desde mediados de octubre pasado, cuando el volante viajó a su país para representar a la ‘Albiceleste’ en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Bolivia y Paraguay.

Fue la periodista Yanina Latorre quien sostuvo que Fernández tuvo un primer acercamiento con la intérprete de Ojos Verdes y Mamichula en un pub ubicado en la Costanera donde celebraban con amigos en común. “Él la habría conocido ahí, y cuando llegó a Londres, hizo las cosas bien, porque dejó a su mujer”, sostuvo la comunicadora.

Latorre contó que Nicki Nicole fue vista en el estadio La Bombonera el 19 de noviembre de 2024, donde se jugó el partido entre Argentina y Perú. La artista habría acudido para ver jugar a Fernández, con quien ya habría iniciado un romance. “Y a partir de ese día se empezó a desandar el camino”, señaló la presentadora.

En tanto, la panelista invitada Julieta Argenta agregó que Enzo Fernández informó a su entorno más cercano sobre su amorío con Nicki Nicole. Del mismo modo, mencionó que el deportista del Chelsea y la compositora coincidieron en una reunión organizada por los jugadores argentinos. “En octubre, entre el 10 y el 15, hubo Eliminatorias. Fue ahí que, en una reunión, se conocieron y él, el 1 de noviembre, ya estaba en Londres”, añadió.

Enzo Fernández, campeón del mundo con la selección Argentina, junto a su novia Valentina Cervantes.Fuente: Instagram (enzojfernandez)

