Anahí de RBD reveló que tiene una hermana peruana: "Es una mujer hermosa"

Anahí continúa en la cima del éxito y más ahora con el reencuentro de RBD donde iniciaron su gira el mes pasado. Sin embargo, hizo un repaso de su vida y carrera en una entrevista con el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga donde confesó que tiene una hermana peruana.

De acuerdo con la artista, su padre Enrique Puente se casó aquí en Perú y tuvieron una hija, no obstante, la relación no funcionó y él se regresó a México.

“Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo, después yo llegué a este mundo”, relató Anahí.

Si bien no entró en detalles, la intérprete de RBD contó que su media hermana fue reina de belleza y se llama Diana. “Es una mujer hermosa”, contó.

¿Quién es la hermana peruana de Anahí?

Diana Puente Hidalgo participó en el Miss Perú 1983 a los 18 años donde representó a Tacna. La ganadora de ese certamen fue Vivien Griffiths Shields, pero Diana destacó en la pasarela. Tras ello, no volvió a participar en otro concurso pese a ser una de las favoritas.

Esta es la segunda vez que Anahí contó sobre su hermana peruana ya que, en el 2006, cuando la banda vino a nuestro país, contó sobre ello: “Yo tengo una media hermana aquí en Perú, por eso toda mi familia de México vino, aprovechando el concierto, ahora estamos todos juntitos”.

Por otro lado, en el 2011, Diana Puente confirmó que sí es hermana de la cantante. “Como veo a muchas personas preguntándome, les confirmo sí soy Diana Hitarina Puente Hidalgo, la hermana de Anahí. Gracias”, escribió en ese entonces.

En la actualidad, vive en Lima con su pareja Alfie Buchacher Zuazo, es madre de dos hijos y tiene 58 años.

Diana junto a sus hermanas Anahí y Marichelo abrazando a su padre Enrique Puente.

Anahí sigue teniendo problemas en el oído tras su accidente

Hace unos días comenzó la gira de reencuentro de RBD y quien sufrió un accidente en el oído previo a los conciertos fue Anahí. Tras ello, su capacidad auditiva se complicó y eso generó preocupación en sus fanáticos ya que sentían que eso perjudicaría los shows.

“Ay, no oigo nada (...) la sufrí mucho, ¿se notó mucho, verdad?, que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no”, dijo la cantante a Ventaneando.

En los videos compartidos por los asistentes al reencuentro de RBD, notaron que Anahí toca el monitor de audio reiteradas veces. La lesión de la intérprete de Sálvame ocurrió cuando realizaba las pruebas de sonido previo a los conciertos y se perforó el tímpano cuando se rompió el molde.

De acuerdo con Dulce María, reveló que su compañera estaba haciendo doble esfuerzo y necesita estar en recuperación para que su oído sane.