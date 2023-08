Anahí revela que sigue teniendo problemas en el oído tras su accidente: "No oigo nada"

Hace unos días comenzó la gira de reencuentro de RBD y quien sufrió un accidente en el oído previo a los conciertos fue Anahí. Tras ello, su capacidad auditiva se complicó y eso generó preocupación en sus fanáticos ya que sentían que eso perjudicaría los shows.

“Ay, no oigo nada (...) la sufrí mucho, ¿se notó mucho, verdad?, que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no”, dijo la cantante a Ventaneando.

En los videos compartidos por los asistentes al reencuentro de RBD, notaron que Anahí toca el monitor de audio reiteradas veces. La lesión de la intérprete de Sálvame ocurrió cuando realizaba las pruebas de sonido previo a los conciertos y se perforó el tímpano cuando se rompió el molde.

De acuerdo con Dulce María, reveló que su compañera estaba haciendo doble esfuerzo y necesita estar en recuperación para que su oído sane.

La cantante Anahí adoptó otra vez el look de Mía Colucci, su icónico personaje, para la gira de RBD.Fuente: @RBD_oficial

RBD sorprende con el estreno de su nueva canción Cerquita de ti

Tras anunciar su gira de reencuentro, RBD logró sold out en todos los países donde se presentarán y su tour ya arrancó el 25 de agosto en El Paso, Texas. En medio de toda esta locura, la banda mexicana anunció el lanzamiento de su primera canción inédita Cerquita de ti.

Este tema demuestra la evolución y crecimiento de RBD como artistas y compositores, mezclando su sonido pop icónico con influencias modernas que seguramente cautivarán a sus fans más acérrimos, así como a una nueva generación de escuchas. El sencillo, producido por Manu Lara y escrito por Lara, Pambo, Nicole Horts, Ben Aler y el propio Christopher Uckermann, encuentra a los integrantes cantando sobre un beat de dembow de manera muy emotiva, entregándonos ritmo y sentimiento a través de una visión particular y personal de su reencuentro.

Luego de 15 años lejos de los reflectores, RBD ha retomado su lugar en lo más alto del firmamento del pop mundial. Comenzando con el anuncio de su gira, todo lo que han hecho ha sido un recordatorio de la fuerza vital que representan en la cultura y música mundial, teniendo el regreso más fuerte de cualquier artista para romper todos los récords y sobrepasando a cualquier artista internacional de gran estatus.

En una era en la que la música latina continúa teniendo un impacto significativo en la escena musical global; sin lugar a duda, RBD se encuentra a la delantera de la innovación, liderando la vanguardia y estableciendo modas.