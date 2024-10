Padre de Liam Payne llegó a Argentina para la repatriación del cuerpo de su hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Geoff, padre del músico Liam Payne, quien murió tras caer de un tercer piso de un hotel en Argentina, arribó este viernes 18 de octubre a Buenos Aires para reconocer el cuerpo de su hijo.

Hasta el momento, el cuerpo del cantante británico sigue en la morgue de la capital argentina mientras se conocen los resultados de las pericias toxicológicas ya que, según el informe policial, en su habitación había destrozos y estupefacientes. De acuerdo con Teleshow, de Infobae, el papá del ex One Direction llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 6 a.m., después fue a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 para iniciar los trámites para la repatriación.

La caída, cuyas razones aún se investigan, se produjo desde una altura "de alrededor de 13 o 14 metros", agregó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti. "Aparentemente tenía fractura de base de cráneo", apuntó.

El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne revela que falleció de un "politraumatismo" y sufrió una "hemorragia interna y externa", según informaron este jueves fuentes de la Policía local. La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años murió por la caída.

El mundo llora a Liam Payne. Su padre se encuentra en Argentina y Socios Del Espectáculo tuvo imágenes exclusivas. pic.twitter.com/0MExZ57uTG — Socios del espectáculo (@socioseltrece) October 18, 2024

Los tributos a Liam Payne se multiplican en el mundo

El resto de los exintegrantes de la banda británica One Direction -Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik- publicaron el día de su fallecimiento que estaban "completamente devastados con la noticia". Separadamente, la superestrella Styles escribió que extrañará "siempre" a su compañero de banda, al destacar que la mayor alegría de Payne era "hacer felices a los demás".

La cantante Rita Ora, amiga personal de Payne, interrumpió un concierto en Japón diciendo que no podía "cantar ahora"; el DJ Steve Aoki escribió que lo echaría de menos y las bandas Backstreet Boys y NSYNC se sumaron al duelo colectivo en las redes sociales, así como las celebridades Camila Cabello, Halsey y el guitarrista de los Rolling Stone, Ronnie Wood.

En tanto, en el emblemático Obelisco de Buenos Aires, un centenario de "directioners", como se conoce a los fans, despidieron a Payne el jueves con flores y canciones. La mayoría veinteañeras, algunas llevaban camisetas alusivas, lloraban y encendían velas por su ídolo de adolescencia.

"Entender el contexto de cómo se fue es muy duro", dijo a la AFP Antonela Segura, una fan de 24 años. "Te conmueve muchas cosas porque creciste con ellos y que ahora ya no esté uno de la banda te choca". Frente al hotel CasaSur del barrio de Palermo donde ocurrió la tragedia, los fans acudieron a rendir homenaje al músico dejando cartas y flores en un altar improvisado con su fotografía.

