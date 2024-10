Vasco Madueño, hijo no reconocido de Guillermo Dávila, trabaja para ayudar a su madre en su lucha contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vasco Madueño, el joven que en el pasado enfrentó una batalla legal por el reconocimiento de la paternidad negada del cantante Guillermo Dávila, atraviesa otro difícil episodio en su vida. Su madre, Jessica Madueño, lucha contra un cáncer que le fue diagnosticado hace cinco años y que está afectando gravemente su salud.

En una entrevista para el programa Magaly TV, la firme, la mujer explicó que la enfermedad ha tenido un avance más agresivo en los últimos meses, situación que la obligó a recurrir a tratamientos alternativos de alto costo.

"Intenté cuidarme, pero no pude hacerme los tratamientos necesarios. Intenté con el muérdago, pero solo duré dos meses porque es carísimo", contó en el espacio televisivo.

Tras vivir por un breve tiempo en Lima, donde Vasco reveló sus ganas de convertirse en artista, ambos decidieron regresar a Lamas, en la selva peruana, en busca de tranquilidad, pero la enfermedad de Jessica los obligó a regresar.

"Estoy en 33 kilos y medio, estaba en 30, me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, sino no me pueden hacer ningún tipo de tratamiento", señaló.

Jessica Madueño ha enfrentado complicaciones adicionales. Hace poco sufrió una obstrucción intestinal que requirió cirugía de urgencia. "Me dieron solo un 30 % de posibilidades de salir con vida", sostuvo, aunque ahora está en proceso de recuperación.

Vasco Madueño no guarda rencor a Guillermo Dávila y organizará evento benéfico para ayudar a su madre

Vasco Madueño, de 23 años, contó el programa de Magaly Medina que dejó temporalmente sus sueños de convertirse en cantante profesional para trabajar en una cafetería en Surquillo, con el fin de llevar ingresos a su hogar y apoyar a su madre.

A pesar del amargo episodio que enfrentó con Guillermo Dávila para que lo reconozca legalmente como su hijo, Vasco afirma haber dejado atrás los rencores. "Él está perdonado, no puedo juzgarlo, la vida no es perfecta, todos tenemos problemas", aseguró.

Por lo pronto, el joven dijo que planea organizar un evento benéfico para recaudar fondos que ayuden en el tratamiento de su madre. "Voy a hacer una campaña, una presentación benéfica para la salud de mi madre, se llamará 'Sentimiento peruano'. Estaré muy agradecido por su apoyo", anunció.

Guillermo Dávila quiso conciliar con Vasco Madueño

En junio de 2021, el cantante venezolano Guillermo Dávila emitió un comunicado donde admitió su error por no haber reconocido como a Vasco Madueño como su hijo. "Me equivoqué, esperé mucho tiempo para tomar esta decisión", señaló el artista, quien estaba decidido a realizarse una prueba de paternidad.

"Durante estos últimos años, Vasco y yo tuvimos algunas oportunidades de comunicarnos, siempre bajo la esperanza de abrir o cerrar una historia", señaló y agregó que, a inicios de mayo del 2021, vino al país con una deuda pendiente: “Hablar con Vasco para poder entablar por fin una relación, donde la confianza naciera y pudiéramos realizarnos la prueba de ADN".

Sin embargo, Vasco decidió poner fin al asunto y no aceptar la solicitud del artista, como lo dijo en un comunicado.

"Solo escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no aceptar el reconocimiento legal de Guillermo Dávila, mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie, solo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada", dijo vía Instagram.