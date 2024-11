Le gritaron "¡Cazzu!": Ángela Aguilar no fue bien recibida en los Kids Choice Awards 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras ser nombrada como Mujer del año por la revista Glamour, Ángela Aguilar fue conductora de los Kids’ Choice Awards México 2024 y, previo a su presentación, fue abucheada por el público.

Junto a Felipe Botello, la cantante iba a interpretar sus temas frente a 10 mil personas, no obstante, no fue bien recibida por el público ya que comenzaron a gritar "¡Cazzu!", nombre de la expareja de Christian Nodal, su esposo.

Según usuarios de las redes sociales, Ángela Aguilar abandonó el lugar entre lágrimas tras concluir su presentación, aunque no hay videos o alguna prueba de ello. A pesar del ambiente hostil que vivió, terminó su presentación y se retiró.

Muchas personalidades del espectáculo calificaron de "excesivo" la falta de respeto hacia la intérprete mexicana y pidieron que acaben con los ataques, sin embargo, otros resaltaron que no "la dejarán en paz" por ser "la tercera en la discordia".

Estuvieron culeros los Kids Choice Awards, pero que maravilla haber presenciado como abucheaban a Ángela Aguilar. Deléitense. pic.twitter.com/8b9D4duuwQ — F (@f_de_faleferga) November 17, 2024

Nodal negó haberle sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar

“Le han hecho daño a mi familia”, expresó Cazzu en una reciente entrevista en el podcast PLP el pasado jueves. La cantante argentina se refirió a los rumores de infidelidad de su expareja Christian Nodal, quien, poco después de terminar su relación con ella, oficializó su noviazgo con Ángela Aguilar y se casó con ella en una boda privada.

Horas después, Nodal recurrió a sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en defensa de Ángela: “De mi esposa no van a andar hablando así”. “No, ella no es una amante. No es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que mi ex insinúa. Jamás fue mi amante. Nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes para comprobarlo”.

El cantante mexicano también afirmó que fue honesto con Cazzu al informarle que estaba iniciando una nueva relación. “Fue muy difícil. Ya está, Julieta [Cazzu] lo dijo; yo también se lo dije: ‘Ya no siento amor, esto se terminó’. La responsabilidad es de los dos... Nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije: ‘Aquí no soy feliz”, expresó.

