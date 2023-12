Angelina Jolie contra Hollywood: "No es un lugar sano"

Angelina Jolie ha lanzado críticas contundentes contra Hollywood, donde forjó su carrera y alcanzó renombre internacional. La actriz, quien no escatima en sus opiniones, describe a la industria como un entorno "superficial", donde la gente está más interesada en conocer su lado salvaje que su dolor porque "no es entretenido".

En una entrevista con The Wall Street Journal, coincidiendo con el próximo estreno de su película Maria, donde interpreta a la soprano María Callas, Jolie comparte: "Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano".

La protagonista de Inocencia interrumpida, por la que ganó Oscar a Actriz de Reparto en 1999, destaca que, en la actualidad, no optaría por ser actriz, al menos no en Hollywood. "Quizás en el teatro, pero no en Hollywood. Cuando comencé, no existía la misma presión para ser tan pública, para compartir tanto", revela.

Además, señala que los primeros años de su carrera fueron desafiantes, llegando a experimentar depresión y pensamientos suicidas; mientras que el apogeo de su éxito coincidió con la pérdida de su madre por cáncer y afirma que la percepción pública de ella no siempre refleja la realidad. "Desde joven, a la gente siempre le ha atraído mi lado fuerte y quizás un poco salvaje. La audiencia no está interesada en escuchar sobre mi dolor o tristeza. Eso no resulta entretenido".

¿En qué está trabajando Angelina Jolie?

Aunque Angelina Jolie sigue participando en proyectos cinematográficos, como la tercera entrega de la saga Maléfica de Disney, también ha incursionado en campos alejados del cine. Recientemente, ha ingresado al mundo de la moda con Atelier Jolie, una marca sostenible con sede en NoHo, Manhattan, que ofrece a los clientes la oportunidad de crear sus propias prendas con la asistencia de diseñadores y artesanos.

Además, Jolie está inmersa en la producción de un musical en Broadway titulado The Outsiders, basado en la novela homónima de Susan Eloise Hinton y en la adaptación cinematográfica de Francis Ford Coppola en 1983.

La actriz también protagonizará Maria, un biopic sobre la cantante de ópera María Callas dirigido por el aclamado cineasta chileno Pablo Larraín, con un estreno previsto para finales de 2024 o 2025.

Jolie confiesa a The Wall Street Journal sentirse "algo aterrorizada" ante la interpretación de Callas, ya que no se considera una cantante y rara vez canta, incluso en privado, limitándose a entonar en voz baja el "cumpleaños feliz" durante las celebraciones.