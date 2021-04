Anthony Hopkins y Salma Hayek se divirtieron bailando al ritmo de un tema de Leonard Cohen. | Fuente: Captura de pantalla / Twitter

Luego de conseguir una estatuilla a mejor actor en los Oscar 2021, gracias a su papel en "The Father", Anthony Hopkins decidió celebrar su triunfo con un divertido baile en el que participó la actriz Salma Hayek y que se ha vuelto viral en redes sociales.

Despojado de su rol de adulto mayor que lidia con la demencia, el actor británico compartió un video en su cuenta de Twitter, en el que se mueve al ritmo de "Dance Me to the End of Love" —tema del fallecido Leonard Cohen— hasta que al final aparece la intérprete mexicana, con quien se da un tierno abrazo.

"Celebrando con Salma Hayek, la reina del baile", escribió Hopkins en la descripción de dicho videoclip, que en apenas unas horas obtuvo más de 50 mil reacciones por parte de sus seguidores, los cuales solo en Twitter suman más de 873 mil.

Por su parte, la actriz de cintas como "Frida" y "Desperado" también compartió en su cuenta de Instagram este video que causó furor en la web. "Celebrando con el rey Anthony Hopkins su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en 'The Father'", escribió Salma Hayek en la leyenda de su publicación.

El actor más longevo en ganar un Oscar

Dando la sorpresa de la noche, Anthony Hopkins fue elegido como el mejor actor durante la 93ª ceremonia de los premios Oscar 2021 por su participación en "The Father".

Hopkins logró ganarle la estatuilla a Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari") y también a Chadwick Boseman, quien se perfilaba como el favorito para llevarse el Oscar póstumo por "La madre del blues".

Así, a sus 83 años, Anthony Hopkins se convirtió en el actor más longevo en llevarse un galardón en los Premios de la Academia.

Protagonizada por el actor de "El silencio de los inocentes" y adaptada por el dramaturgo francés Florian Zeller de su propia obra teatral, "The Father" lleva a los espectadores a un viaje aterrador por la demencia.

La película está ambientada en un apartamento de Londres, donde el enfermo y obstinado padre Anthony (Hopkins) despide a su último cuidador, obligando a su hija Anne (Olivia Colman) a buscar un reemplazo antes de su partida a París.

