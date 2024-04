Anne Hathaway revela que besó a 10 actores en casting de una película: "No estaba entusiasmada"

Anne Hathaway recordó uno de los momentos menos agradables dentro de su carrera en Hollywood. La actriz, ganadora del Óscar con Los Miserables, reveló que tuvo que besar a diez actores diferentes para elegir a su coprotagonista de una película durante sus primeras audiciones en la industria cinematográfica en la década del 2000.

Fue en una reciente entrevista dada a la revista V Magazine, y compartida por Variety, que Anne Hathaway, quien protagoniza la nueva comedia romántica de Prime Video The Idea of You, junto con Nicholas Galitzine, contó que los encargados de un filme, sin dar el título, le pidieron “besar a un grupo de hombres” para encontrar al “coprotagonista perfecto”.

“Eso me pasó a mí. Antes se consideraba normal pedirle a una actriz que se besara con otros actores para probar la química, que en realidad es la peor manera de hacerlo (…) Me dijeron: ‘Hoy vienen diez muchachos. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos”, declaró la actriz. Seguidamente, añadió: “Yo pensé: ‘¿Hay algo mal en mí? Porque no estaba emocionada de hacerlo. Pensé que hacer eso, sonaba asqueroso”.

En ese sentido, Anne Hathaway señaló que en aquella ocasión “era muy joven y consciente de lo fácil que era perder el papel por ser etiquetada como ‘difícil’”. “Fingí que estaba entusiasmada y seguí adelante (…) No fue un juego de poder, nadie intentaba ser malo o lastimarme, era simplemente una época muy diferente y ahora lo sabemos mejor”, enfatizó.

Anne Hathaway estuvo en 'El diablo viste a la moda', 'Interstellar', 'Los Miserables', entre otras películas.Fuente: Instagram (annehathaway)

Anne Hathaway eligió a Nicholas Galitzine para ‘The Idea of You’

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizan The Idea of You, la nueva comedia romántica de Prime video. La actriz, quien también es productora en la película, encarna a Solene Marchand, una mujer de 40 años que se enamora de Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), un joven músico de 24 años a quien conoce en un concierto en Coachella.

Respecto a la audición para elegir a Galitzine, Anne Hathaway mencionó que hubo química desde la primera vez que lo vio sentado en una silla. “Era como si hubiéramos regresado de cenar o de caminar o algo así, presionamos reproducir y comenzamos a bailar juntos”, dijo.

Asimismo, detalló que Nicholas Galitzine se ganó el papel coprotagónico con ella una vez que bailaron una canción de Alabama Shakes.

“Fue simplemente fácil. Escuché la voz de la cantante Brittanny Howard y comencé a sonreír. Él me vio sonreír y empezamos a bailar. Estábamos simplemente bailando. El director Michael Showalter estaba feliz sonriendo”, añadió.

'The Idea of You': sinopsis, fecha de estreno y elenco de actores

The Idea of You, o La idea de ti, es una película de comedia romántica estadounidense dirigida por el director Michael Showalter basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee. El filme es producido por Amazon MGM y distribuida al streaming por Prime Video, que fijo la fecha de estreno para el próximo 2 de mayo de 2024.

Esta nueva historia buscará mostrar una relación peculiar entre una mujer soltera de 40 años con un joven músico mucho menor que ella.

"Sophie, madre divorciada de 40 años, desafía el calor para ir con su hija a Coachella, después de que su padre cancelara su viaje con ella. Allí comienza un inesperado romance con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda de chicos más popular del planeta, August Moon", se lee en la sinopsis oficial.

Los actores Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizan The Idea of You. El elenco lo completan Ella Rubin, Reid Scott, Jordan Aaron, Jaiden Anthon, Raymond Cham Jr, Annie Mumolo, Perry Mattfeld, entre otros.

'The Idea of You', la comedia romántica de Prime Video, llegará al streaming el 2 de mayo de 2024.Fuente: Prime Video

