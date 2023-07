Anuel AA le recordó a Tekashi 6ix9ine su denuncia por abuso sexual infantil: "Aléjate de mi hija"

Tekashi 6ix9ine mostró su apoyo a Yailin ‘La más viral’ luego de que denunciara a Anuel AA en sus redes sociales. El inicio de su enfrentamiento se debió a que el puertorriqueño compartió una foto de su hija Cattleya sin el supuesto consentimiento de Yailin por lo que Tekashi salió en su defensa.

“No es mi lugar que dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailín no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar, pero nunca as hecho nada para esa niña en 3 meses”, escribió.

Estas palabras no fueron bien recibidas por Anuel AA quien le envió una advertencia después de ver que él cargó a su hija y lo llamó pedófilo. “Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ella. Aléjate de mi hija”. Además, contó que Tekashi tiene una hija que no ve hace más de dos años.

“Un infeliz que la madre de tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo a ti y que dice que no ves a tu hija desde hace dos años … Tú sí que tienes a tu hija abandonada. No digas que yo hago lo que tú le hiciste a tu hija, infeliz”.

¿Por qué Anuel AA llamó pedófilo a Tekashi?

En el 2015, Tekashi 6ix9ine fue acusado de pedofilia. Según la madre de la víctima, una adolescente de 13 años, el artista tenía 18 años cuando tuvo relaciones sexuales con la menor. Esa misma noche, el rapero compartió videos en Instagram con la niña.

Asimismo, Daniel Hernández -su nombre verdadero- se declaró culpable de crímenes ligados a delincuencia organizada y posesión de armas.

El año pasado, fue condenado a dos años de prisión efectiva, luego de ser acusado de extorsión y secuestro. Sin embargo, salió en libertad a los pocos meses por buena conducta.

Anuel AA le recordó a Tekashi 6ix9ine que fue acusado de pedofilia.Fuente: @anuel

Anuel AA llamó "ratón" a Tekashi 6ix9ine por no pasarle pensión a una supuesta hija que no ve hace dos años.Fuente: @anuel

Anuel AA aseguró que no hay manera que Tekashi 6ix9ine limpie su nombre.Fuente: @anuel

Anuel AA llamó mentirosa a Yailin 'Las más viral'

Después de las acusaciones de Yailin ‘La más viral’, Anuel AA no tardó en responder y se defendió de todo lo dicho en su contra. Escribiendo un largo mensaje en sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Mejor que yo’ aseguró que todo es mentira.

“Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma para decir que era yo él que te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”, escribió.

Por otro lado, Anuel AA señaló que, si hubiera golpeado a Yailin ‘La más viral’ cuando eran pareja, por qué no habló antes: “¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Mentirosa”, agregó el puertorriqueño.

“Nunca he sido un abusador y eso todo el mundo lo sabe. Los latinos de esta generación nueva aprendieron a ser románticos de verdad y a tratar a una mujer bien de verdad. Gracias a mí que dejo ver como soy en todas mis relaciones”, finalizó.