"Que disfruten mucho con él": Aracely Arámbula revela que Luis Miguel tuvo reencuentro con sus hijos

Aracely Arámbula confirmó que Luis Miguel tuvo un reecuentro con los dos hijos que tienen en común. Según la actriz, esto ocurrió cuando ella viajó en agosto pasado a Chihuahua (noroeste de México) por cuestiones personales, justo cuando el Sol de México tenía programado un concierto en la ciudad.

"Coincidió que cantaba su papá y bueno, pues sí, fueron invitados a su concierto", declaró Arámbula al programa De Primera Mano. La actriz también expresó su deseo de que sus hijos disfruten del tiempo con su padre y subrayó que siempre ha sido una defensora de la armonía familiar.

Aunque no ofreció detalles al respecto, Aracely dijo que fue el intérprete de La incondicional quien tomó la iniciativa, además dejó abierta la posibilidad de que, ahora que la gira del artista recorre México, sus hijos puedan estar más cerca de su padre.

"Que disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos. Yo soy una persona pro familia, pro paz, pro armonía. Yo no tengo ningún conflicto, ellos tiene la puerta abierta... si quieren ir, adelante", sostuvo.

¿Seguirán los pasos de sus padres?

Además de la noticia del reencuentro, Aracely Arámbula comentó que tanto Miguel, de 17 años, como Daniel, de 15, han mostrado un enorme interés por la actuación.

"Les encanta y les llama mucho la actuación", declaró la actriz, quien agregó que los menores han crecido viendo su trabajo en televisión y teatro, lo que ha despertado su curiosidad por el arte.

Otra revelación reciente de Aracely fue que uno de sus hijos con Luis Miguel ya tiene pretendiente.

"Bueno, yo ya huelo a suegra, pero soy muy feliz. Diría mi papá que soy muy alcahueta permisiva... Pero soy la más feliz que mis hijos sean felices. Ahora solamente tiene novia uno de mis hijos, pero ya el otro también está enamorado. Me va a regañar porque ya me dijo: 'Mamá, no estés contando de mí'. Pero es que estoy muy orgullosa", expresó.

