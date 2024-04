"Me cuesta cantarla en vivo": la canción que Luis Miguel dedicó a su madre, pero evita incluirla en sus conciertos

Recientemente, Luis Miguel estuvo en Perú para ofrecer dos conciertos, en el marco de una gira internacional. Como en otras presentaciones, el 'Sol de México' deleitó al público con un variado setlist que incluyó éxitos como La incondicional, Hasta que me olvides, Por debajo de la mesa, entre otros. Aunque varios temas quedaron fuera del show, el artista tiene claro que hay uno que nunca volverá a interpretar.

Se trata de Yo sé que volverás, una pieza cargada de emociones escrita por Luis Pérez Prado con arreglos de Armando Manzanero. Esta canción, que forma parte del álbum Segundo Romance, es una dedicatoria a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

En una entrevista concedida en 1994 a la extinta revista mexicana Eres, el cantante reveló que interpretarla en vivo significa un desafío.

"Esa es la única canción que le dediqué a mi madre. Fue una mujer que cumplió muy bien siempre su papel, fue sumamente dedicada, a lo cual yo le tengo respeto y un gran cariño. Es un tema muy especial para mí, al oír esta canción automáticamente pensé en ella", comentó.

"Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue", aseguró el cantante en aquella ocasión.

La incertidumbre sobre el paradero de Marcela Basteri ha sido objeto de especulaciones y teorías a lo largo de los años.

Según el libro Luis Miguel, la historia de Javier León Herrera, se sabe poco sobre su paradero desde que, supuestamente, abandonó a la familia cuando Luis Miguel tenía solo 15 años. Rumores indican que podría haber huido a Italia, pero su destino sigue siendo un misterio.

"Volver a ver a mi madre", el emotivo deseo de Luis Miguel

Tras el impacto que generó la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel, volvió a tomar interés una entrevista que el cantante concedió a Adal Ramones en 2003. Durante este encuentro, transmitido en el programa Otro Rollo, el 'Sol de México' abrió su corazón y compartió sus sentimientos sobre su madre.

En un momento, Ramones le preguntó a Luis Miguel qué le pediría a Santa Claus si pudiera escribir una carta en Navidad, a lo que el cantante respondió sin titubear: "Volver a ver a mi madre".

Durante la entrevista, Luis Miguel compartió recuerdos de su relación con Marcela Basteri, describiéndola como "el regalo de su vida". Expresó que volver a verla sería un "gran alivio para mi alma y un impulso para mi vida y mi carrera artística".

En aquella ocasión, el artista también admitió sus defectos, reconociendo que puede ser una persona difícil y tener un temperamento fuerte.

