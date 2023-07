Prueba de alcohol a conductor no será evidencia en el caso de la muerte del hermano de Arcángel

La magistrada Nerisvel Durán decidió suprimir las muestras de sangre que le tomaron a Mayra Nevárez Torres, mujer acusada de provocarle la muerte a Justin Santos, hermano de Arcángel.

De acuerdo con el Tribunal de San Juan, en Puerto Rico, la jueza eliminó esta prueba que arrojó un resultado de 0.29% de alcohol en el organismo de la acusada. Como se recuerda, ella manejó en dirección contraria impactando el vehículo de Justin donde él murió de manera instantánea.

“Según testificó el agente Oquendo Torres, éste llegó al Hospital de la UPR por las instrucciones del sargento Camacho. Sin embargo y según admitió el agente, este no estuvo en la escena cuando ocurrió el presunto accidente y no vio a Nevárez Torres conducir vehículo alguno bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, al considerar estos eventos, resulta claro que la intervención del Estado con Nevárez Torres mediante el agente Oquendo Torres no estuvo justificada”, se lee en la resolución revelada a los medios.

El fiscal Edmanuel Santiago Quiles respetó la decisión del a jueza, sin embargo, acudirán al Tribunal de Apelaciones porque Mayra Nevárez Torres dio su consentimiento para realizar las pruebas de sangre y también hay testigos.

“Con respecto a los motivos fundados, los motivos fundados estaban. El agente llegó a buscar a Nevárez Torres para hacerle la prueba y punto. Y sobre el consentimiento, tanto la Ley de Tránsito como la jurisprudencia interpretada, está dado ya desde que uno está conduciendo un vehículo de esa forma (en estado de embriaguez). Uno puede retirar su consentimiento, eso es distinto, pero ella (Nevárez Torres) no lo retiró esa noche", dijo a El Nuevo Día.

Arcángel arremete contra el sistema judicial de Puerto Rico y pide justicia para su hermano Justin.Fuente: @arcangel

La mujer enfrenta seis cargos criminales

El viernes 18 de diciembre de 2021, el Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó seis cargos criminales contra la conductora que provocó el accidente de tráfico en el que falleció el pasado 21 de ese mes, Justin Santos Delanda, hermano del cantante Arcángel.

Mayra Enid Nevaréz Torres está también acusada de causar heridas graves al acompañante de Santos, Keven Monserrate Gandía, debido a que conducía en contravía de manera negligente y en estado de embriaguez, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Tras evaluar la prueba presentada por el Ministerio Público, la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra la mujer en todos los cargos radicados por la Fiscalía de San Juan.

Se le impuso, además, una fianza global de 300 mil dólares y la vista preliminar del juicio fue señalada para el 26 de enero de 2022. El fiscal Luis Carrau Lebrón explicó que se le radicaron cargos por "ocasionarle la muerte a Justin Santos y grave daño corporal a Keven Monserrate, así como por manejar en estado de embriaguez".