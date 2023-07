Amaia Montero en UCI: ¿por qué fue internada y cuál es su estado de salud?

La cantante española y exvocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, alarmó nuevamente a sus seguidores debido a que se reveló que pasó diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Madrid.

Según el programa Espejo Público, de Antena 3, Amaia Montero fue ingresada en el Hospital Beata María Ana, de la capital española; debido a una lesión en una de sus manos. Aparentemente, tuvo que someterse a una operación en uno de sus dedos, que inicialmente se consideraba como algo de rutina y de menor importancia. Sin embargo, debido a una complicación, la artista acabó pasando diez días en UCI.

La noticia fue dada a conocer el miércoles, 19 de julio, y los admiradores de Amaia Montero expresaron su preocupación por su estado de salud, especialmente porque en noviembre de 2022 ya había recibido ayuda de especialistas en una clínica de salud mental, después de permanecer internada por más de un mes.

De acuerdo con el medio, la cantante siguió las instrucciones médicas, pero su salud se complicó súbitamente. Trascendió, no obstante, que ya se encuentra en su casa y fuera de peligro.

La imagen de Amaia Montero que preocupó a sus seguidores

A finales de 2022, Amaia Montero, de 46 años, había dado la noticia de su regreso a la música, tras el lanzamiento de su último álbum Nacidos para creer (2018). "Voy a volver, lo daré todo como siempre", aseguró la artista en sus redes sociales. Su promesa se hizo realidad y se materializó en un nuevo tema, Rompehielos.

No obstante, solo unos días después de que se difundiera su nueva canción, la artista publicó una foto en su cuenta de Instagram que dejó preocupados a sus seguidores.

En una imagen en blanco y negro, Amaia Montero aparecía con un aspecto abatido. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", se leía en la descripción de la instantánea

Poco después, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ingresó a una clínica donde estuvo semanas ingresada. Solo su hermana brindó breves declaraciones a la prensa, lamentando que su hermana "no estaba atravesando su mejor momento".

Sin embargo, allegados a la familia revelaron los verdaderos motivos que llevaron a Amaia Montero a esta situación: "Fue un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco", indicó la fuente a la revista ¡Hola!.