Ariana Grande lanza nueva canción y recrea 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos' junto con Evan Peters

Tras un tiempo de ausencia, Ariana Grande volvió por todo lo alto a la industria musical con el lanzamiento de We can’t be friends. El videoclip es protagonizado por el actor Evan Peters y esta canción tiene grandes referencias a la famosa película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

En el clip, vemos a Peters interpretando al amor de la vida de la cantante, pero tras no poder más con la relación, la artista decide eliminar todos los momentos que vivió con él. Es así como decide replicar la escena donde está en una sala de espera de una clínica.

Al igual que Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, fue a ese lugar para borrar los recuerdos que hay en su mente de lo que alguna vez fue el amor de su vida, por lo que se pone en la piel de Clementine.

Siendo amante del cinte, Ariana Grande ya ha demostrado hacer referencia a las comedias románticas, como en su videoclip Thank U, Next con la temática de Mean Girls, ahora, siete años después, le ha rendido homenaje a una de sus películas favoritas.

"Creo que la película gusta tanto, porque muchos nos podemos sentir identificados con el hecho de saber que algo no funciona, pero que, como lo quieres tanto, te quedas para saber hasta dónde puede llegar. Creo que por eso la película es tan querida. Por eso mucha gente se siente identificada", dijo para Apple Music 1.

Ariana Grande compartió fotos inéditas de las grabaciones del videoclip de su canción "We can’t be friends" junto a Evan Peters.Fuente: @arianagrande

Ariana Grande y Dalton Gomez se divorciaron

Ariana Grande y Dalton Gomez siempre han mantenido su relación de manera discreta, tanto así que solo hay algunas imágenes de ambos en sus redes sociales y pocas veces se han dejado ver juntos. Sin embargo, tras haber contraído matrimonio en mayo de 2021, la pareja decidió divorciarse, según medios internacionales. De acuerdo con TMZ, Page Six y People, confirmaron la noticia en sus tabloides.

El último fin de semana se llevó a cabo el Wimbledon y asistieron varias figuras de Hollywood, como Brad Pitt, Daniel Craig, cantantes como Nick Jonas y Ariana Grande, quien lucía una rubia melena por el papel que interpretará en Broadway. Sentada junto a Jonathan Bailey y Andrew Garfield, los fotógrafos captaron que no llevaba su anillo de compromiso ni de bodas. Tras este hecho, Page Six aseguró que la pareja decidió separarse y que desde enero de ese año ya no conviven.

El anterior compromiso de Ariana Grande

Antes de conocer a Dalton Gomez, Ariana Grande estuvo comprometida con el actor cómico Pete Davidson. Ambos habían comenzado su relación a solo dos semanas de que la nominada al Grammy terminara su romance con el fallecido rapero Mac Miller.

Ellos se conocieron en el 2016 después de que ella participara como invitada musical en Saturday Night Live. La pareja empezó a asistir a diferentes eventos juntos y, en junio de 2018, se confirmó el compromiso. "Solo son dos personas que encontraron el amor rápidamente y se hacen felices todo el tiempo. No es algo que hayan estado ocultando", afirmó, en el momento, una fuente cercana a la pareja.

Unas semanas después, ellos se mudaron juntos y se realizaron tatuajes inspirados en su relación. Ariana y Pete fortalecieron su relación a partir de momentos difíciles como las secuelas del atentado de Manchester durante el concierto de la artista.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis