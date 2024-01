Ariana Grande vuelve a la música con tema 'yes, and?' donde responde a las críticas [VIDEO]

Ariana Grande vuelve recargada y más motivada que nunca a la industria musical. Luego de una para de más de tres años, la popular cantante de pop estadounidense estrenó este viernes 12 de enero el videoclip de ‘Yes, and?', el primer sencillo de su séptimo álbum Eternal Sunshine. Horas antes, la artista de 30 años ya había adelanto el audio de su canción con una letra donde responde a los comentarios y las críticas que surgieron contra ella.

Por su parte, el registro audiovisual, que dura más de 4 minutos y medio en YouTube, muestra una melodía alegre y pegajosa. De acuerdo con Variety, el ritmo musical de ‘Yes, and?’ estaría inspirado en la icónica canción ‘Vogue’, de Madonna. “Las primeras impresiones pueden ser engañosas, porque la letra transmite un mensaje refrescante y positivo”, describe el medio.

En ese sentido, la trama del videoclip de ‘Yes, and?’, que ya tiene más de 3 800 000 vistas en YouTube logrando el tercer lugar en tendencia dentro de la plataforma, se basa en el video del éxito pop 'Cold Hearted', de Paula Abdul, publicado en 1988.

En el videoclip se escucha a supuestos representantes profesionales de la moda, música y entretenimiento haciendo alusiones negativas sobre Ariana Grande, quien no duda en pasar una audición de la mejor manera con un claro mensaje de que no aceptará las críticas no los comentarios de nadie, o al menos, no los tomará en cuenta.

“Ahora ya no me importa lo que piensas. No, no me esconderé debajo de tus propias proyecciones ni cambiaré mi vida más auténtica. Tu negocio es tuyo y el mío es mío. No comentes sobre mi cuerpo, no respondas”, canta Ariana Grande en un tono suave, siendo acompañado de un elenco de baile que le sigue los pasos para poner fuerza al coro: “Si te encuentras en una situación oscura, simplemente prende la luz y di: ‘Sí, ¿y?”.

Ariana Grande con su grupo de baile en videoclip 'Yes, and?’. | Fuente: Youtube (Ariana Grande)

‘Yes, and?’ fue escrita y producida por Ariana Grande en estudio

Ariana Grande se encargó de escribir y producir ‘Yes, and?’ junto con sus colaboradores Max Martin y Ilya Salmanzadeh. La artista venía publicando en Instagram fotografías y breves videos de ella misma en un estudio trabajando su séptimo álbum Eternal Sunshine que, según confirmó, saldrá a finales de este 2024.

La también actriz ha estado trabajando en la adaptación del musical de Broadway ‘Wicked’, proyecto donde conoció a su actual pareja, Ethan Slater, con quien ha sido vista en diferentes eventos en las calles de Nueva York.

Es importante precisar que Ariana Grande no saca un nuevo disco con nombre propio desde octubre de 2020 con el lanzamiento de su álbum Position que recibió comentarios favorables por mostrar un lado emocional poco conocido de la cantante.