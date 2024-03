Ariana Grande dice sentirse "frustrada" por comentarios sobre su relación con Ethan Slater

Ariana Grande aseguró sentirse “frustrada” por los comentarios y especulaciones que viene escuchando a su alrededor sobre su relación con Ethan Slater. La cantante estadounidense mencionó que, de alguna manera, le viene afectando los rumores que se ventilaron luego de ser vista en diversos lugares con el actor de 31 años tras separarse del agente inmobiliario Dalton Gomez en julio pasado, luego de dos años de matrimonio.

Fue en una reciente entrevista al programa The Zach Sang Show que la intérprete de ‘7 rings’ admitió “una frustración insaciable” cada vez que escucha versiones sobre cómo empezó su vínculo con Ethan Slater, actor a quien conoció en el rodaje de la película de fantasía musical Wicked, donde ella es protagonista.

“Siento que no necesitamos entrar en detalles. Pero, por supuesto, que me provoca una frustración insaciable, inexplicable, una sensación infernal, ver a la gente, juzgar a las personas que amas y a ti y a cualquier otra cosa”, declaró la artista de 30 años.

Cabe resaltar que diversas versiones salieron a la luz en varios portales de celebridades luego de conocerse que Ariana Grande mantenía una relación sentimental con Ethan Slater al poco tiempo de haber anunciado su separación con Dalton Gomez. Ethan, por su parte, estaba casado con la actriz Lyly Jay, con quien tiene un hijo y de quien decidió separarse para estar con Grande.

Ariana Grande y Ethan Slater se conocieron en el rodaje de la película Wicked donde ambos actúan. | Fuente: Instagram

Ariana Grande aclara que nuevo álbum no solo se basa en sus relaciones

Ariana Grande regresó a la música en enero de este 2024 luego de cuatro años de ausencia en la industria. La cantante lanzó su álbum 'Eternal Sunshine' con su primer sencillo 'Yes, and?', donde afirma que "ya no le importa lo que piensan" los demás.

Sobre la consulta si su nuevo disco solo cuenta experiencias personales vividas en el último tiempo, la también empresaria y actriz señaló que “hay partes” que sí pueden describir sus experiencias, pero que también hay canciones que si bien son composiciones suyas, se basan en casos inventados.

“Hay partes que tocan cosas que son reales y otras que son, digamos, parte del concepto ¿Dónde está esa línea que las separa? Y da tanto miedo dejarlo en manos de esta gente de memoria selectiva para que lo descifre. Da miedo, pero estoy divagando, es demasiado tarde. Los vinilos ya están impresos”, sostuvo.

Ariana Grande y Ethan Slater lucieron juntos en Disneyland

Ariana Grande y Ethan Slater lucieron juntos por primera vez en Disneyland, en Florida. Fue en setiembre del año pasado, que la nueva pareja se dejó ver tomados de la mano y acompañados de sus familiares, de acuerdo con fotografías difundidas por el blog Deuxmoi.

Por otro lado, fuentes de The Daily Mail mencionaron que tanto Ariana como Etahn estaban “realmente felices y bien el uno para el otro” y que la cita en Disney World fue un paseo que ambos tuvieron “junto con un grupo de amigos, donde también estuvieron la madre y el hermano de Ariana Grande”.

