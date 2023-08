Demi Lovato y Ariana Grande dejaron de trabajar con mánager Scooter Braun

Demi Lovato y Ariana Grande decidieron dar por terminada su relación con el reconocido mánager Scooter Braun. De acuerdo con información difundida por Variety, Lovato se separó recientemente del productor hollywoodense luego de cuatro años y a vísperas de lanzar su nuevo álbum ‘Revamped’ donde la exestrella de Disney rendirá un homenaje “a las canciones que más resonaron entre los fanáticos y jugaron un papel importante en su carrera”.

Cabe resaltar que Demi Lovato lanzó dos álbumes mientras trabajó con Scooter Braun: ‘Holy Fvck’ (2022) y ‘Dancing with the Devil… the Art of Beginning Over’ (2021). La también actriz se mostró emocionada en el momento en que anunció que Scooter Braun sería su representante en el 2019.

“Los sueños se hicieron realidad para mí. Oficialmente tengo un nuevo gerente. No cualquier gerente, sino el único e inigualable Scooter Braun (…) No podría estar más feliz, inspirada y emocionada de comenzar este próximo capítulo. Gracias por creer en mí y ser parte de este nuevo viaje”, escribió Lovato en aquella ocasión en su Instagram.

Asimismo, según publicó Billboard el último lunes, Ariana Grande decidió dar por concluida su relación con Scooter Braun luego de 10 años. La cantante trabajó desde sus inicios en la industria musical con Scoot Braun pues él estuvo con ella en el lanzamiento de su primer álbum ‘Yours Truly’ en el 2013. Con Braun, Grande lanzó un total de seis discos, cinco de los cuáles lograron el primer lugar en Billboard.

Scooter Braun es el actual representante de Justin Bieber. | Fuente: Instagram (scooterbraun)

Scooter Braun es un agente de Hollywood conocido por ser “el mánager de las estrellas”. Actualmente, el ejecutivo trabaja con artistas de la talla de Tori Kelly, Ashley Graham y Justin Bieber, con quien mantiene una amistad de muchos años. En ese sentido, el intérprete de ‘Baby’ negó que exista intenciones de separarse de su actual representante, según confirmó Variety.

Otro artista que trabajó como Sooter Braun fue J Balvin, quien decidió prescindir de los servicios del mánager después de tres años. Fue el 30 de junio de 2022 que el artista urbano decidió ya no contar con el empresario para contratar a Jay Brown y Chris Knight.

Scooter Braun y su conflicto con Taylor Swift

Scooter Braun no está libre de conflictos dentro de la industria musical. En el 2018, el mánager comenzó una disputa legal con Taylor Swift. La cantante demandó a la discografía Big Machine Récord, de propiedad de Braun, por querer controlar los derechos de sus discos y no permitir tocar su propia música en un documental en Netflix.

Asimismo, la artista de 33 años acusó a Braun de hacerle bullying en el tiempo en que trabajaron juntos. "Me enteré de que Scooter compró mis másters tan pronto como se anunció al mundo. En lo único en lo que puedo pensar es en el incesante y manipulador maltrato que he recibido por parte de él durante años", escribió Swift en un comunicado en Tumblr el 2019.