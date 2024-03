"Me operaron para convertirme un poco más en máquina": Arnold Schwarzenegger revela que le implantaron un marcapasos

Arnold Schwarzenegger atraviesa un periodo delicado de salud, generando preocupación entre sus seguidores. El actor de 76 años reveló a través de su podcast, Arnold's Pump Club, que tuvo que tomar un receso en su rutina de ejercicios tras someterse a una cirugía a corazón el pasado 18 de marzo.

Durante la intervención, el actor dijo que recibió un marcapasos para mejorar su condición cardíaca, comparándose con humor con su famoso personaje, Terminator.

"Me operaron para convertirme un poco más en una máquina: me implantaron un marcapasos", comenzó diciendo. "Primero que nada, quiero que sepan que estoy muy bien. Tuve mi cirugía el lunes 18, y para el viernes ya estaba en un gran evento ambiental con mi amiga y compañera de activismo en fitness, Jane Fonda", dijo resaltando su rápida recuperación.

"Espero inspirarlos"

Aunque Schwarzenegger ha sido reservado en cuanto a su salud, esta vez decidió compartir abiertamente su experiencia con el fin de inspirar y brindar esperanza a otros que enfrentan problemas similares.

"Podría haberlo mantenido en secreto. Pero sé que ahora tenemos más de 750 000 suscriptores, el pueblo ya es una ciudad, y muchos de ustedes probablemente se enfrentan a sus propios problemas de salud. Quiero que sepan que no están solos. Y si están posponiendo algo por miedo, espero inspirarlos para que hagan caso a sus médicos y se cuiden", expresó.

Su decisión de hacer público su problema de salud ha sido bien recibido por los seguidores de su podcast y espera que su testimonio sirva como un ejemplo de fortaleza para muchos.

"Hay pesos que ninguno de nosotros puede levantar solo. Pero juntos, podemos levantar cualquier cosa, podemos levantar el mundo. Aquí nunca están solos", añadió.

Arnold Schwarzenegger alista nueva película navideña

Arnold Schwarzenegger tendrá un nuevo papel protagónico gracias a la comedia familiar navideña The Man With The Bag, informó el medio Deadline.

El que también fuera gobernador de California (2003-2011) no lideraba un proyecto cinematográfico desde que rodó Kung Fury 2, en 2019, año en el que también apareció en la cinta Terminator: Dark Fate.

El filme, que comenzará a rodarse a finales de este año y estará producido por el estudio MGM, propiedad de Amazon, también reunirá en el reparto principal al actor estadounidense Alan Ritchson, conocido por su desempeño en series como Reacher o en la décima y más reciente entrega de la saga Fast and Furious.

Hasta el momento se desconoce qué papel hará cada uno, pero MGM ya ha revelado la sinopsis de esta película, que comienza cuando Papá Noel sufre el robo de su gran saco de regalos.

