Ashton Kutcher y Mila Kunis pidieron una sentencia reducida para Danny Masterson en su juicio por violación

La pareja de actores Ashton Kutcher y Mila Kunis, enviaron cartas en apoyo al actor Danny Masterson antes de que la jueza a cargo del caso lo sentenciara por dos cargos de violación, informaron medios estadounidenses.

"Danny ha sido sólo una influencia positiva en mi vida", escribió Kutcher, quien calificó al artista y miembro de la Iglesia de la Cientología como un "modelo a seguir", de acuerdo con Variety.

Ambos, que conocieron a Masterson cuando protagonizaron la serie That '70s Show, entregaron las misivas a la jueza Charlaine Olmedo para interceder por una pena menor a pesar de estar consciente de la gravedad de las acusaciones.

Danny Masterson, hallado culpable en mayo de violar a dos mujeres en 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills, fue condenado el jueves en Los Ángeles a una pena de 30 años de cárcel.

Con la decisión judicial, el actor de 47 años y padre de una hija de 9 años con la actriz Bijou Phillips, sólo podrá solicitar para libertad condicional a los 77 años.

"No creo que sea un peligro ambulante para la sociedad y que su hija crezca sin su padre presente sería una injusticia", escribió Kutcher.

"Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencionado. En los 25 años de relación no recuerdo que me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directa y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante", agregó.

"Doy fe de todo corazón del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea", escribió Mila Kunis en otra carta.

Ambos actores insistieron en sus misivas que Danny Masterson, acusado de drogar a sus víctimas antes de violarlas, se caracterizó por llevar una vida sin drogas.

De acuerdo con medios estadounidenses, más de 50 personas enviaron cartas a la jueza en apoyo a Masterson, entre ellos los actores Giovanni Ribisi y William Baldwin.

Acusaciones de violación en su contra

El último jueves, antes de anunciar la sentencia, la jueza Charlaine Olmedo le concedió derecho de palabra a las tres mujeres que acusaron a Danny Masterson

"Te gusta herir a las mujeres", dijo una de ellas y agregó que el mundo estaría "más seguro" con su encarcelamiento.

Todas son exintegrantes de la Cienciología y sus identidades se mantuvieron preservadas.

Este fue el segundo juicio por violación que enfrentó Masterson, después de que el proceso anterior fuese declarado nulo en noviembre debido a que otro jurado no consiguió llegar a una decisión unánime.

Fiel de la Iglesia de la Cienciología, el actor alcanzó la fama con la serie That '70s Show, que estrenó en 1998 junto a Kunis y Kutcher.

Volvió a trabajar con Kutcher en The Ranch, producida por Netflix, pero fue despedido en 2017 y su personaje fue eliminado de la trama luego de que la policía de Los Ángeles confirmara que investigaban varias acusaciones de violación en su contra. (AFP)