Jimmy Fallon se disculpa tras acusaciones de "ambiente laboral tóxico" en 'The tonight show'

El presentador de televisión Jimmy Fallon ha emitido una disculpa al personal de The tonight show tras la reciente exposición de un "ambiente laboral tóxico" en el programa, según lo revelado en un artículo de la revista Rolling Stone. El hecho tuvo lugar durante una llamada por Zoom con su equipo y se produce después de que varios empleados y exempleados compartieran sus experiencias sobre las difíciles condiciones de trabajo en el icónico programa de la NBC.

En la llamada, Fallon expresó que no tenía intención de "crear ese tipo de ambiente en el show", como se relata en un artículo de seguimiento publicado por Rolling Stone, el cual cita a empleados que optaron por mantener su identidad en el anonimato. "Es vergonzoso y me siento muy mal", cuentan los empleados que dijo Fallon. "Siento si los he avergonzado a ustedes y a sus familias y amigo (...) Quiero que el programa sea divertido, que incluya a todo el mundo (...) Debería ser el mejor programa".

Las acusaciones contra Jimmy Fallon

De acuerdo con el informe de la revista, el programa de entrevistas, de mayor duración en la historia, enfrenta un ambiente laboral desafiante que ha tenido un impacto negativo en la salud mental de varios de sus empleados, tanto actuales como antiguos. Esta historia se basa en entrevistas con 16 personas que han solicitado mantener el anonimato, aunque la revista contactó en total a 50 trabajadores y exempleados, debido a preocupaciones relacionadas con posibles consecuencias en sus carreras.

Aunque Jimmy Fallon y el Tonight show no hicieron comentarios inicialmente cuando salió a la luz el reportaje, la cadena NBC emitió una declaración: "Estamos increíblemente orgullosos de The tonight show, y proporcionar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad absoluta", decía el comunicado. "Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas; estos han sido investigados y se han tomado las medidas oportunas".

¿Cómo es trabajar con Jimmy Fallon?

Según informó la revista Rolling Stone, el ambiente en Tonight show era bastante desagradable. Uno de sus testigos dijo que nadie podía decirle que "no" a Jimmy Fallon y todo el mundo tenía que tener cuidado a su alrededor, especialmente los showrunners. Otro empleado añadió que si Jimmy estaba de mal humor, afectaba a todos y la gente no bromeaba ni hablaba entre sí en la oficina.

Tres personas afirmaron haber pensado en la muerte mientras trabajaban para el programa, y uno de ellos declaró: "Mentalmente, estaba en el lugar más bajo de mi vida. Ya no quería vivir. Pensaba en quitarme la vida todo el tiempo. En el fondo, sabía que nunca lo haría, pero en mi cabeza decía: ¿Por qué pienso en esto todo el tiempo?".



El reportaje también señala que, a pesar de la fama de Fallon y su éxito en la televisión nocturna, el programa se ha ganado la reputación de ser un lugar donde los guionistas y el personal sienten que sus sueños en la industria del entretenimiento se desmoronan. “Escribir para The tonight show es el trabajo soñado por mucha gente (...) rápidamente se convierte en una pesadilla”.

En pausa por la huelga

En las últimas semanas, Jimmy Fallon ha participado en el podcast Strike force five junto a sus compañeros John Oliver, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Seth Meyers, mientras que sus respectivos programas se han visto afectados por una huelga de guionistas en curso. Los ingresos generados por el podcast serán destinados al personal de los programas de estos presentadores que actualmente se encuentran sin trabajo.