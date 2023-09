Keanu Reeves estaría dispuesto a rodar 'John Wick 5', afirma director de la saga

Keanu Reeves parece no querer olvidar a su personaje de ‘John Wick’ en la saga de acción que debutó con su cuarta entrega en marzo de este año. El reconocido actor marcó un récord con ‘John Wick 4’ recaudando mil millones de dólares, siendo el monto más elevado desde la primera vez que se emitió en los cines la historia del asesino más letal del mundo.

Ahora, en una reciente entrevista para el podcast ‘Happy Sad Confused’, el director de la saga, Chad Stahelski, señaló que no solo el estudio Lionsgate quiere una quinta secuela de 'John Wick' sino que el mismo Keanu Reeves también estaría dispuesto a encarnar a ‘Baba Yaga’. Sin embargo, resaltó que “por el momento” no hay una iniciativa para un rodaje de ‘John Wick 5’.

“Estoy seguro de que Keanu Reeves diría que sí (para hacer ‘John Wick 5’) sin pensárselo (…) No es algo que pueda contestar de inmediato. De momento voy a hacer otras cosas y si, un día, paseando al perro o conduciendo, me surgiese alguna idea, en cuestión de segundos estaría rodando con Keanu Reeves”, declaró ante el presentador del podcast, Chad Stahelsk.

En efecto, Stahelski no descartó llevar otra vez a los cines otra saga de ‘John Wick’. Incluso señaló en no dudar que los principales protagonistas de ‘John Wick 4’ vuelvan a aparecer en otra película del asesino. No obstante, sostuvo que “es posible pensar en varias franquicias que se han avergonzado a sí mismas al tratar de hacer una secuela más que carece de significado”.

Keanu Reeves estaría dispuesto a rodar 'John Wick 5', afirmó Chad Stahelski. | Fuente: Instagram (johnwickmovie)

“Así, por el momento, no hay ningún buen motivo para traer de vuelta a John Wick. No voy a pedirle a nadie cuarenta dólares a cambio de que recuperemos a John para que le dispare a la gente en la cabeza, A la audiencia no le gusta que la tomen por idiota”, añadió.

Director de ‘John Wick’ halagado por intensión de Lionsgate de grabar quinta parte

Anteriormente, Chad Stahelski expresó sentirse halagado por la intención de Joe Drake, presidente de la productora Lionsgate que realiza la saga, para que pueda dirigir una quinta entrega de ‘John Wick’.

En ese sentido, explicó que hacer una nueva saga no es solo “una forma de hacer dinero” sino ver que “la gente realmente quiere más”. “Creo que necesitamos un poco de tiempo para saber hacía donde se dirige la franquicia”, expresó el director a Hollywood Reporter.

Lo cierto es que antes de cualquier película de ‘John Wick’, ´primero se lanzará sus spin-off donde se incluye la serie ‘The Continental’ y ‘Ballerina’ con la actuación de Ana d Arma (Akira), quien compartirá escenas con el mismo Keanu Reeves.