Joey King y el director Steven Piet se casaron en una isla española: "Somos afortunados"

¡Ya son esposos! Joey King y el director Steven Piet contrajeron matrimonio esta semana en España. La historia de la pareja comenzó cuando se conocieron en la serie The Act donde ella actuaba y él estaba detrás de cámaras.

Después de que terminó el rodaje, comenzaron a frecuentarse y se volvieron inseparables. Después de tres años de relación, él le pidió que sea su esposa y la artista no dudó en decirle que sí. Desde ese momento, comenzaron los planes de boda que este año se hicieron realidad.

Si bien Joey King y Steven Piet buscaban casarse en el extranjero, no sabían muy bien en qué país realizar la ceremonia. “Buscábamos algo único, privado y que se sintiera majestuoso pero íntimo al mismo tiempo”, explicó Joey a Vogue US. “Encontramos La Fortaleza en Mallorca, que se siente como la versión española de El Gran Gatsby. Es atemporal, de la misma manera en que sentimos nuestro amor”, añadió.

Para su boda, la actriz utilizó cuatro vestidos de Oscar de la Renta para todo el evento. “Supe instantáneamente que eran perfectos”, comentó. En la ceremonia, la cantante Sabrina Carpenter entonó sus mejores temas mientras King caminaba hacia el altar.

“Mirar a todos nuestros amigos y familiares fue un momento inolvidable. ¿Puedo agregar que estaba lloviendo justo antes de la boda y de alguna manera el sol brilló justo cuando llegaron los invitados? Realmente éramos las personas más afortunadas”, comentó.

El vestido de Joey King es de la casa de Oscar de la Renta.Fuente: Vogue US

Joey King posando con las mujeres de su familia.Fuente: Vogue US

Joey King y Steven Piet contrajeron matrimonio en La Fortaleza en Mallorca.Fuente: Vogue US

Así fue el compromiso de Joey King

En marzo de 2022, Joey King reveló por medio de sus redes sociales que se comprometió con su novio Steven Piet. Compartiendo una serie de imágenes, la protagonista de The Kissing Booth le dedicó un tierno mensaje.

“Nunca supe que la felicidad podría ser tan poderosa que puede quitarte el aire de los pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir tus ojos bien por la alegría innegable. Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta ti”, se lee en su mensaje.

Asimismo, Joey King aseguró que ahora es “la mujer más afortunada del mundo” por haberse comprometido con un hombre como Steven Piet.

“La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un sueño real, así que hagámoslo”, concluyó. Por su parte, Steven Piet también decidió compartir esta noticia con sus seguidores con muchas fotos de su pareja.