Brian May, guitarrista de Queen, critica subasta de objetos de Freddie Mercury: "Son sus recuerdos"

Hace unos días se reveló que se subastará algunos objetos del cantante Freddie Mercury. Fue su piano Yamaha que adquirió en 1975 lo primero que se vendió por 2.1 millones de dólares, sin embargo, su compañero de banda Brian May criticó esta acción ya que son los recuerdos del recordado cantante.

Compartiendo una imagen del intérprete de Bohemian Rhapsody, el guitarrista se mostró en desacuerdo: “No puedo mirar. Para nosotros, sus amigos y familiares más cercanos, es muy triste”, se lee en su mensaje en Instagram.

Asimismo, Brian May se indignó con la casa de subastas Sotheby’s debido a que aseguró que quieren lucrar con la historia de Freddie Mercury: “Los efectos personales más íntimos de Freddie y los escritos que formaron parte de lo que compartimos durante tantos años pasarán por el martillo, serán vendidos al mejor postor y se dispersarán para siempre”.

Muchos fanáticos del cantante y de Queen se mostraron de acuerdo con el músico debido a que Mary Austin está detrás de la venta de los objetos ya que fue Mercury quien le dejó todo tras su muerte en 1991.

Si bien esperaban que con sus posesiones se hiciera un museo en honor a Freddie Mercury, esto no fue así. Por otro lado, la casa de subastas emitió un comunicado tras lo dicho por Brian May:

“Tenga en cuenta que, mediante un acuerdo especial con el consignador, Queen Productions Limited ahora ha comprado estos lotes de forma privada para llenar un vacío en sus archivos. Agradecemos su interés y nos disculpamos por cualquier decepción que esto pueda causar. Por favor contáctenos para aclaraciones o cualquier otra información que pueda necesitar”.

En consecuencia, varios objetos que se pretendía subastar no serán puestos a disposición del público como se tenía previsto.

Este fue el comentario de Brian May sobre la subasta de objetos personales de Freddie Mercury.Fuente: @brianmayforreal

Freddie Mercury y Brian May en el estudio de grabación One Vision en 1985.Fuente: @queen

¿Qué objetos de Freddie Mercury se subastarán?

Entre los objetos más valiosos que se subastarán están los manuscritos a puño y letra del mismo Freddie Mercury donde figuran canciones icónicas de Queen como: ‘Sheer Heart Attack’, ‘Don’t Stop Me now’, ‘We Are The Champions’, ‘Someboy To love’, ‘Killer Queen’ y el clásico ‘Bohemian Rhapsody’.

Precisamente, Sotheby’s puso a la venta la letra de Bohemian Rhapsody, escrita por Mercury, en un millón quinientos mil dólares, siendo el segundo objeto más caro de la subasta después del piano que usaba el artista británico que costará alrededor de 4 millones de dólares.

Por otro lado, la subasta también ofrecerá a la venta la ropa usada por el mismo Freddie Mercury en sus conciertos y ensayos.

Por ejemplo, las zapatillas Adidas que usó costarán 6 mil dólares, la corona y la capa con la que cerraba sus conciertos serán subastadas en 100 mil dólares, mientras que un traje de lentejuelas que usó en los 70s será subastado en 75 mil dólares.

Del mismo modo, se pondrán a la venta otros artículos domésticos de la casa de Freddie Mercury como sus cuadros de Goya, Salvador Dalí y Pablo Picasso, además de lentes de sol, un tarro de galletas, un kit de costura y una pequeña colección de figuras cerámicas de gatos.

“Freddie Mercury, una superestrella del rock de fama mundial, era, lejos de los escenarios, un coleccionista muy culto. A través de seis subastas, Sotheby’s refleja el caleidoscópico mundo de estilo y calidad de Freddie Mercury, que abarca arte, moda, instrumentos musicales, documentos personales, posesiones y fotografías, muebles y joyas, acumulados a lo largo de cincuenta años”, expresó Sotheby’s en un comunicado.