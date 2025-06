"Soy bisexual": actriz de 'Modern Family' comparte su verdad y celebra el Mes del Orgullo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reconocida actriz Aubrey Anderson-Emmons reveló que es bisexual. Aprovechando el Mes del Orgullo, la famosa Lily Tucker-Pritchett en Modern Family, compartió esta noticia a través de sus redes sociales donde usó el audio de uno de los episodios de la cuarta temporada de la serie donde su personaje gritaba: "¡Soy gay, soy gay!".

En el video de TikTok escribió: "La gente sigue bromeando tanto sobre que soy gay cuando literalmente lo soy (soy bi)", se lee, mientras ella sale sonriente. En la descripción del clip puso: "Feliz mes del orgullo a todos y a todos buenas noches". La publicación se volvió viral y ha recibido el apoyo de sus seguidores.

Como se recuerda, Aubrey Anderson-Emmons se unió a Modern Family en 2011 como la hija adoptiva de Cam (Eric Stonestreet) y Mitchell (Jesse Tyler Ferguson); y desde ese momento, se volvió uno de los personajes favoritos del público.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Aubrey usa sus redes sociales para hablar de temas personales. En anteriores entrevistas, comentó cómo fue crecer en un ambiente mediático pese a ser una niña. "No fui abusada en el set ni nada por el estilo, pero no sabes en lo que te estás metiendo a los cuatro años cuando firmas un contrato para estar en un programa", mencionó, en referencia a sus colegas que han contado el lado oscuro de la televisión.

Hasta la actualidad, la actriz mantiene una relación cercana con Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet ya que, en conversación con US Weekly, Jesse bromeó: "La acabo de llamar el otro día, y fue directo a buzón de voz... Ella está como, 'Oh Dios, me está llamando mi papá de TV'".

Si bien la serie llegó a su fin hace cinco años, Aubrey Anderson-Emmons no le cierra las puertas a un posible regreso como Lily en un eventual spin-off. "Definitivamente estaría interesada si el guion fuera bueno y los papás estuvieran a bordo, pero mi prioridad es la escuela ahora mismo, a menos que surja algo genial", sostuvo.