"'Y.M.C.A.' no es un himno gay": líder de Village People niega relación de la canción con la comunidad LGBT+

Victor Willis, vocalista y coautor de la icónica canción, aseguró que se inspiró en actividades recreativas y servicios de los centros YMCA y no tiene connotaciones relacionadas con la orientación sexual, aclarando que esta percepción es resultado de malentendidos históricos sobre el grupo y su música.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Victor Willis, vocalista y fundador de Village People, negó recientemente que el éxito de 1978 Y.M.C.A. sea un "himno gay". En una publicación extensa en redes sociales, explicó que la asociación de la canción con la comunidad LGBT+ es una "suposición falsa". Señaló que esta percepción se debe a que su coautor, Jacques Morali, era gay y algunos integrantes del grupo también lo eran.

Sin embargo, aclaró que su inspiración para la letra estaba basada en actividades recreativas y deportivas comunes en los centros YMCA urbanos, como natación, baloncesto y más, sin intenciones de incluir un mensaje relacionado con la sexualidad.

"Se ha hablado mucho, especialmente últimamente, de que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay. Como he dicho muchas veces en el pasado, esa es una falsa suposición basada en el hecho de que mi compañero de escritura era gay, y algunos (no todos) de Village People eran gays, y que el primer álbum de Village Pople era totalmente sobre la vida gay", se lee en su comunicado compartido en Facebook.

Victor Willis subrayó que no estaba al tanto de la connotación que algunos daban a las YMCA como espacios frecuentados por hombres homosexuales en los años 70. "Esta suposición también se basa en el hecho de que la YMCA, aparentemente, estaba siendo usada como una especie de lugar de lugar gay y como uno de los escritores era gay y algunos de los Village People son gay, la canción debe ser un mensaje para los gays. A eso digo una vez más, saquen sus mentes de la alcantarilla. No lo es. Y cuando digo, "pasar el rato con todos los chicos" en la canción, es simplemente una jerga negra de los 70 para chicos negros pasando el rato juntos por deportes, apuestas o lo que sea. No hay nada gay en eso".

Además, expresó su intención de emprender acciones legales contra quienes sigan calificando a Y.M.C.A. como un "himno gay", argumentando que tales afirmaciones son difamatorias y dañan la reputación de la canción. "En enero de 2025, mi esposa comenzará a demandar a todas y cada una de las organizaciones de noticias que falsamente se refiere a Y.M.C.A., ya sea en sus titulares o aludidas en la base de la historia, que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay porque tal noción se basa únicamente en la letra de la canción que alude a provocar actividad para la que no lo hace. Sin embargo, no me importa que los gays piensen en la canción como su himno".

Al finalizar, Victor Willis mencionó que este calificativo de "himno gay" debe parar porque "daña la canción".

¿Cuál es la historia de Y.M.C.A.?

Y.M.C.A., interpretada por Village People y lanzada en 1978, es una de las canciones disco más emblemáticas de la historia. Escrita por Jacques Morali, Henri Belolo y Victor Willis, el tema celebra la atmósfera de los Young Men's Christian Association (YMCA), una organización que ofrecía servicios comunitarios como alojamiento asequible y actividades recreativas.

La letra describe un lugar donde los jóvenes pueden encontrar alojamiento económico, hacer ejercicio y disfrutar de actividades grupales. A lo largo de los años, muchos la han interpretado como un himno de liberación y celebración en la comunidad LGBTQ+, ya que las YMCA eran frecuentadas por hombres homosexuales en la época. Sin embargo, Victor Willis, vocalista principal y coautor, ha rechazado esta asociación. Según Willis, la canción no fue concebida como un "himno gay", sino como una celebración de las actividades disponibles en las YMCA urbanas de los años 70.

Y.M.C.A. es reconocida universalmente por su coro pegajoso y la coreografía que invita al público a formar las letras del título con los brazos. A lo largo de las décadas, se ha convertido en un ícono cultural, tocándose en eventos deportivos, bodas y reuniones sociales. En 2020, incluso se utilizó en la campaña presidencial de Donald Trump, un uso que también fue defendido por Willis, destacando el impacto financiero positivo para la banda.

Podcast recomendado Día Mundial del Rock: ¿Qué canción es la que más recuerdas? Leer más La Conversa | programa Día Mundial del Rock: ¿Qué canción es la que más recuerdas?