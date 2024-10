"Estoy descubriendo": Shawn Mendes se sinceró sobre su orientación sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante y expareja de Camila Cabello, Shawn Mendes, habló sobre su orientación sexual en su reciente presentación en Colorado como parte de su gira For Friends and Family. Desde hace un tiempo han surgido los rumores sobre sus preferencias por lo que el artista comentó que aún está descubriéndose.

"Desde que era muy joven ha existido esta conversación sobre mi sexualidad, y la gente ha estado hablando de eso por mucho tiempo. La verdad es que, al igual que todos, aún estoy descubriéndolo", dijo. Además, resaltó que la presión social hace que su proceso sea más tedioso, más aún porque es un figura pública.

"Se siente realmente aterrador porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir al respecto. La sexualidad es algo muy complejo y hermoso, y es muy difícil ponerlo en cajas", afirmó. "Siempre me pareció una intrusión en algo muy personal, algo que estaba intentando descubrir dentro de mí, y que aún sigo descubriendo. Estoy tratando de ser valiente y permitirme ser humano, y sentir cosas. Y eso es todo lo que diré sobre el tema por ahora", comentó Shawn Mendes entre los aplausos del público.

¿Shawn Mendes es gay?

La presión pública sobre su sexualidad ha sido recurrente. En 2020, en el podcast Armchair Expert, Shaw Mendes confesó que, en algún momento, vio la necesidad de aparecer en público con una mujer solo para desmentir esos rumores. "Era frustrante porque sentía que necesitaba ser visto con una chica en público para demostrar que no soy gay".

En la misma entrevista, comentó que no había nada de malo en ser gay y, si lo fuera, no tendría problema en decirlo. "Quería decir: ‘No soy gay, pero estaría bien si lo fuera. Y aunque no lo soy, no hay nada de malo en eso’, pero no sabes cómo responder a una situación así", expresó.

Shawn Mendes ha tenido una vida sentimental mediática ya que, supuestamente, hubo un triángulo amoroso con Camila Cabello y Sabrina Carpenter, por lo que en su concierto abordó la situación de "encontrar a esa persona especial".

"Cuando estás soltero, hay esta presión de buscar a ‘la indicada/el indicado’. Pero eso es mucha presión para poner en alguien desde el primer momento en que empiezas a salir. Todos necesitamos un poco de abrazos y cariño, sea como sea".

