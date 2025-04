"Marvel dijo que debía estar agradecida": actriz de 'Avengers' rechazó volver al UCM tras disputa salarial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Avengers: Endgame se estrenó en cines en 2019 y el personaje Proxima Midnight, interpretado por Carrie Coon, apareció en la cinta, pero no tuvo diálogos. ¿La razón? En el podcast The Big Pictures, de Tracy Letts, esposo de la actriz, contó que Coon sí estaba dispuesta a darle voz a la supervillana así como lo hizo en Avengers: Infinity War (2018), sin embargo, decidió no hacerlo después de que Marvel no le aumentara el sueldo.

"Creo que Marvel la contactó para la segunda película y le pidió que participara en ella. Y ella dijo: 'Bueno, la primera es la película más exitosa de la historia. ¿Me van a pagar más?'. Y le respondieron: 'No. No les vamos a pagar más'", comentó.

Cuando Infinity War debutó en cines, se convirtió en una de las películas de superhérores en recaudar más de 2 mil millones de dólares y fue una de las más taquilleras en ese año. Además, lo sorprendente fue la respuesta de Marvel tras la negación de Carrie Coon: "Dijo: 'Vaya, si no me van a pagar más, entonces no creo que lo haga'. Y le respondieron: 'Bueno, deberían sentirse afortunados de formar parte del Universo Marvel'. Así que lo rechazó", agregó.

Por ese motivo, Letts confesó que ni él ni Coon han visto ni Infinity War ni Endgame.

¿Quién es Proxima Midnight?

En Avengers: Infinity War (2018), Carrie Coon interpretó a Proxima Midnight, una de los miembros de la Orden Negra, el grupo de élite de Thanos. Su personaje es una guerrera letal y una de las principales antagonistas en la película, participando en combates contra los Vengadores, especialmente contra Black Widow, Okoye y Scarlet Witch.

Aunque Coon prestó su voz y realizó captura de movimiento para el personaje, Proxima Midnight fue generada principalmente con efectos especiales.

¿Cómo Carrie Coon consiguió el papel de Proxima Midnight?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Coon habló sobre cómo consiguió su papel en Marvel y cómo su embarazo con el hijo de ella y Letts, Haskell Letts , afectó la filmación.

"Empezó como una audición para doblaje. Buscaban la voz de Proxima Midnight, y me contactaron quizás porque les interesaba mi voz o quizás porque ya había hecho captura de movimiento", dijo Coon. "Solía hacer captura de movimiento para videojuegos en Madison, Wisconsin. Era atleta en la universidad, así que era un trabajo muy físico que disfrutaba muchísimo, y me divertí muchísimo haciéndolo".

La actriz agregó: "Soy mucho mayor ahora que entonces, así que fue una experiencia muy diferente. Además, estaba embarazada cuando lo hice. Volé a Atlanta e hice algo de captura de movimiento, sobre todo la captura facial. Claro, no puedo atribuirme todo el mérito; es un equipo de animadores talentosos el que se encarga de la mayor parte de la actuación. Pero pasó de ser un trabajo de doblaje a un trabajo de captura de movimiento, y de repente me di cuenta de que estaba en la película más taquillera del año".

Entendí esa referencia EER 3x12 ESPECIAL MARVEL: las puertas que abren las series y lo que se viene en el UCM Ahora sí, terminó Loki y las fichas para la nueva saga del Universo Cinematográfico de Marvel están claras. En este episodio comentamos las series, pero un invitado especial nos visita y nos ayuda a profundizar en las historias de los cómics de Marvel que alimentan directamente de personajes e historias esta nueva etapa. ¿Qué nos dejaron las series y qué significan para las próximas películas? Un episodio con "carnecita". Leer más Compartir Entendí esa referencia Share 00:00 · 00:00