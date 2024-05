Avril Lavigne se ríe de la teoría conspirativa sobre su muerte y sustitución: "Obviamente, soy yo"

La teoría conspirativa que rodea a Avril Lavigne y su supuesta muerte y reemplazo por una doble llamada Melissa ha sido tema de especulación en internet durante más de una década. "¿Entonces tu nombre es Avril Lavigne?", le preguntaron recientemente en el popular podcast Call Her Daddy, presentado por Alex Cooper.



Durante su intervención en el programa, la intérprete de Complicated abordó el tema finalmente. "Sé de qué están hablando. Hay una teoría conspirativa que afirma que no soy yo", comentó. Luego, mirando a la cámara, añadió con un gesto de aprobación levantando el pulgar: "Genial".

Avril Lavigne ha alcanzado la fama gracias a éxitos como 'Complicated', 'My Happy Ending' y 'Girlfriend', entre otros temas.Fuente: Instagram: @avrillavigne

¿Qué dice la teoría conspirativa de Avril Lavigne?

Las especulaciones sobre la supuesta muerte de Avril Lavigne sugieren que la cantante habría fallecido tras el lanzamiento de su álbum Let go en 2003, y que supuestamente fue reemplazada por una actriz llamada Melissa Vandella. Aunque estas teorías han circulado en internet durante años, fue en este momento que Avril decidió abordar los descabellados rumores.



"¿Por qué crees que la gente piensa eso?", preguntó Alex Cooper. Lavigne señaló que no es la única artista sobre la que han circulado este tipo de rumores en la red. De hecho, otra teoría popular: la de "Paul Is Dead", presume que Paul McCartney, el recordado integrante de The Beatles habría muerto en 1966.

Avril Lavigne es considerada la Princesa del Pop Punk.Fuente: Instagram: @avrillavigne

¿Qué dijo Avril Lavigne sobre su teoría conspirativa?

A pesar de que considera el rumor "estúpido", Avril Lavigne dejó dejó en claro que ella es, sin duda, ella misma: "Obviamente, soy yo". La cantante también comentó de manera ligera que, aunque la situación es graciosa para ella, "podría ser peor". "Honestamente, no es tan malo", dijo la cantante. "Siento que me tocó una buena. No creo que sea negativa ni escalofriante", agregó.



“Quiero decir, es gracioso para mí. Como, por un lado, todos dicen: 'Te ves exactamente igual. No has envejecido un día'. Pero luego otras personas dicen que hay una teoría conspirativa", comentó entre risas. Alex Cooper insistió: "¿Así que no te importa?". "No", demostrando que se toma la situación con humor.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis