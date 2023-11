Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, es acusado de agresión sexual

Axl Rose, el icónico vocalista de Guns N' Roses, se encuentra bajo el escrutinio público tras ser acusado de agresión sexual por Sheila Kennedy, exmodelo de Penthouse. La demanda, presentada en la Corte Suprema de Nueva York, alega que el presunto incidente ocurrió en 1989 en un hotel de Nueva York.

La acusación, a la que tuvo acceso la revista Rolling Stone, detalla que Kennedy conoció a Rose en una discoteca, donde él la invitó a su hotel para una fiesta. Según la demanda, tras ofrecer cocaína y champán, Rose habría agredido sexualmente a Kennedy en su habitación. Aunque ell inicialmente estuvo dispuesta a tener relaciones sexuales, la demanda afirma que no dio su consentimiento para la agresión posterior.

Un recuerdo traumático

En un momento tenso, Alex Rose supuestamente tuvo relaciones sexuales con otra modelo, incomodando a Sheila Kennedy, quien abandonó la habitación. Tras un altercado, según la demanda, Rose empujó a Kennedy al piso y la arrastró de vuelta, tomándola del cabello, dejándola con las rodillas ensangrentadas, donde se habría producido el presunto ataque sexual.

El cantante habría atado y agredido sexualmente a Kennedy. Ella sintiéndose atrapada, alega que Rose la trató como una "propiedad utilizada únicamente para su placer sexual", sin su consentimiento, y la sometió a una experiencia traumática, temiendo consecuencias si resistía. La demanda describe un encuentro violento y controlador, alegando que Rose la dejó vulnerable y traumatizada.

La acusación sostiene que Kennedy experimentó síntomas de estrés postraumático y que su carrera se vio afectada. Además, hace referencia a anteriores acusaciones de abuso contra Rose por parte de exparejas. Esta no es la primera vez que Kennedy comparte su experiencia, ya que la detalló en su autobiografía, No One’s Pet, publicado en 2016 y en el documental Look Away de 2021.

Axl Rose ha enfrentado repetidas acusaciones de abuso doméstico y sexual en el pasado, formando parte de una historia de presuntos abusos. La demanda subraya esta "historia de abusos", aludiendo a diversas alegaciones de violencia sexual y doméstica de décadas anteriores. Además, hace mención a las afirmaciones de abuso por parte de las exparejas de Rose, inEr Everly y Stephanie Seymour, detalladas en un artículo de la revista People de 1994.

Guns N' Roses también bajo la lupa

Otras acusaciones de acoso sexual han envuelto a la banda recientemente. En noviembre, la fotógrafa Katarina Benzova acusó al mánager de Guns N' Roses, Fernando Lebeis, de acoso sexual repetido. La banda niega estas acusaciones, afirmando que Benzova intentó reclamar la propiedad de fotos después de que se interrumpieran sus servicios en 2022.

En un comunicado, la banda asegura que todas las pruebas demuestran que las acusaciones son "categórica e inequívocamente falsas", y anunciaron acciones legales contra Benzova por afirmar "falsamente" la propiedad de las fotos.