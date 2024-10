Will Smith provocó la evacuación del set de rodaje de 'Men in Black' por bochornoso incidente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cineasat Barry Sonnenfeld, quien dirigió la franquicia Men in black (Hombres de negro), reveló una bochornosa anécdota que ocurrió durante el rodaje de la primera película en 1997. Durante una entrevista para el podcast Let’s Talk Off Camera de Kelly Ripa, el director narró un incidente protagonizado por Will Smith que llevó a evacuar el set de rodaje durante tres horas.

El hecho ocurrió mientras se filmaba una de las escenas de la película, donde los personajes de Smith y Tommy Lee Jones viajan a gran velocidad en un auto futurista. Los actores estaban encerrados dentro del vehículo para la grabación, sin posibilidad de salir por sí mismos.

Sonnenfeld relató que, mientras se preparaban para rodar, Will Smith inesperadamente dejó escapar una flatulencia que provocó el caos. "Escuché a Will decir: 'Oh, Jesús, lo siento mucho, Tommy, lo siento mucho". recordó el director, entre risas. De pronto, la situación dentro del auto se volvió insoportable.

¿Cómo reaccionó Tommy Lee Jones?

La reacción de Tommy Lee Jones fue sorprendentemente calmada. Según el director, el actor respondió de manera tranquila: "Está bien, Will. No te preocupes". Sin embargo, en cuanto la producción logró abrir el vehículo, Tommy fue el primero en salir del espacio herméticamente sellado, manteniendo siempre la compostura.

Sonnenfeld explicó que el equipo decidió evacuar el set por alrededor de tres horas después del incidente.

"No quieres estar dentro de un espacio pequeño con un gas de Will Smith" bromeó el director, aunque dejó en claro que el incidente no afectó la buena relación entre los actores ni la producción.

¿De qué trata Men in black?

Men in black narra la historia de una organización secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra.

La cinta es una adaptación de la historieta homónima de Lowell Cunningham. A su vez, el título hace referencia a los Hombres de negro, unos personajes habituales en las teorías de la conspiración que supuestamente serían los encargados de ocultar a los ciudadanos la presencia de extraterrestres en la Tierra.

En los Óscar de 1997, Men in black ganó la estatuilla como Mejor Maquillaje, además de obtener otras dos nominaciones por Mejor banda sonora y Mejor Dirección de Arte.

