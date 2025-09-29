Bad Bunny en el Super Bowl: Shakira, Bruno Mars y Jennifer Lopez celebran su show en el intermedio del 2026

El cantante puertorriqueño será el protagonista del espectáculo del descanso en el Levi’s Stadium de California. Artistas que ya pasaron por el escenario del Super Bowl celebraron su elección.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La música latina volverá a sonar con fuera en el Super Bowl. Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en la edición 2026, que se realizará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El propio artista confirmó la noticia el domingo en sus redes sociales, lo que desató de inmediato reacciones de estrellas que ya protagonizaron el espectáculo más visto de la televisión mundial. El puertorriqueño tomará la posta de Kendrick Lamar, quien este año encabezó el show en Nueva Orleans durante la final entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Shakira, Bruno Mars y JLo celebran el anuncio

Uno de los primeros en pronunciarse fue Bruno Mars, quien encabezó el intermedio del Super Bowl en 2014 junto a Red Hot Chili Peppers y volvió en 2016 en la presentación de Coldplay. En su cuenta de X (antes Twitter), compartió parte del comunicado difundido por el puertorriqueño.

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, publicó junto a una fotografía del Conejo Malo. El intérprete de Grenade agregó: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”.

Por su parte, Shakira celebró la elección compartiendo en sus historias de Instagram el video del anuncio con el mensaje: “Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl. ¡Aquí va mi gente latina!”. La cantante colombiana encabezó el show de 2020 junto a Jennifer Lopez, con la participación de Bad Bunny, J Balvin y Emme Muñiz.

También JLo se sumó a las felicitaciones. En una primera historia de Instagram recordó una fotografía abrazada con Bad Bunny tras el Super Bowl 2020, donde él interpretó Te gusté y Callaíta. En una segunda publicación añadió: “Ahora te toca a ti. Vamos, pandilla boricua”, junto al emoji de la bandera de Puerto Rico.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La elección del cantante puertorriqueño refuerza la presencia de artistas de habla hispana en el espectáculo, que en los últimos años ha diversificado su propuesta tras décadas dominadas por intérpretes angloparlantes.

“Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos lo convierte en una elección emocionante para el show del medio tiempo”, señaló Jon Barker, directivo de la NFL.

Por ahora no se ha confirmado si el cantante compartirá escenario con invitados, una práctica común en las últimas ediciones. Tampoco se han revelado detalles sobre la producción o el concepto creativo de su presentación.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis