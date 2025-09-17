Pablo Alborán en Lima: el esperado regreso del cantante español con su gira mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantautor malagueño Pablo Alborán anunció el martes su nueva gira internacional, que recorrerá países de América y Europa. El Global Tour comenzará en marzo de 2026 en Latinoamérica e incluirá a Lima como una de sus paradas confirmadas.

El artista vuelve a los escenarios con un espectáculo renovado, en el que presentará su nuevo álbum KM0 junto a sus grandes éxitos, entre ellos Saturno, Solamente tú, Pasos de cero, Recuérdame, Quién y Prometo.

Como anticipo, el 23 de septiembre ofrecerá un showcase gratuito en la Puerta del Sol de Madrid, que será transmitido en directo por TikTok. Ese mismo día iniciará la preventa de su esperado álbum KM0 y se habilitará la venta general de entradas para su gira mundial.

“Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, declaró Alborán durante una rueda de prensa. Este concierto es auspiciado por Radio Corazón.

Pablo Alborán regresa a Lima luego de tres años de ausencia, con un esperado concierto en el Parque de la Exposición.Fuente: Instagram: @pabloalboran

¿Cuándo y dónde será el concierto de Pablo Alborán en Lima?

El concierto de Pablo Alborán en Lima se realizará el 24 de marzo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El concierto de Pablo Alborán en Lima cuenta con el auspicio oficial de Radio Corazón, emisora líder en baladas.Fuente: Instagram: @pabloalboran

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto en Lima?

Las entradas para el concierto de Pablo Alborán en Lima se podrán adquirir a través de Teleticket a partir del lunes 22 de septiembre de 2025. Durante los dos primeros días, el 22 y 23 de septiembre, habrá una preventa exclusiva para clientes con tarjetas Banco Falabella, válida hasta agotar stock. Una vez concluida esta etapa, la venta general comenzará el 24 de septiembre.

Pablo Alborán llegará a Lima después de llevar su gira por Chile, Argentina, Colombia y Ecuador en marzo de 2026.Fuente: Pablo Alborán en Lima

Fechas del Global Tour de Pablo Alborán

2026

Marzo

Santiago de Chile, Chile

Buenos Aires, Argentina

Bogotá, Colombia

Quito, Ecuador

Guayaquil, Ecuador

Lima, Perú

Sao Paulo, Brasil

Abril

Lisboa, Portugal

Mayo

Bilbao, España

Barcelona, España

Madrid, España

Valencia, España

Junio

Fuengirola, España

Murcia, España

Sevilla, España

Granada, España

Julio

A Coruña, España

Septiembre

Ciudad de Guatemala, Guatemala

San José, Costa Rica

San Salvador, El Salvador

Ciudad de Panamá, Panamá

Octubre

Ciudad de México, México

Monterrey, México

Guadalajara, México

Querétaro, México

León, México

Puebla, México

2027

Enero

San Juan, Puerto Rico

Febrero

Atlanta, Estados Unidos

Orlando, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos

Washington, Estados Unidos

Dallas, Estados Unidos

Houston, Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos

Marzo

París, Francia

Londres, Reino Unido

Milán, Italia

Berlín, Alemania

Bucarest, Rumanía

