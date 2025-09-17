Pablo Alborán en Lima: el esperado regreso del cantante español con su gira mundial 2026

El cantante español iniciará en 2026 su gira mundial por Latinoamérica y confirma su regreso a Lima en marzo. El concierto cuenta con el auspicio de Radio Corazón.
El cantautor malagueño Pablo Alborán anunció el martes su nueva gira internacional, que recorrerá países de América y Europa. El Global Tour comenzará en marzo de 2026 en Latinoamérica e incluirá a Lima como una de sus paradas confirmadas.
El artista vuelve a los escenarios con un espectáculo renovado, en el que presentará su nuevo álbum KM0 junto a sus grandes éxitos, entre ellos Saturno, Solamente tú, Pasos de cero, Recuérdame, Quién y Prometo.
Como anticipo, el 23 de septiembre ofrecerá un showcase gratuito en la Puerta del Sol de Madrid, que será transmitido en directo por TikTok. Ese mismo día iniciará la preventa de su esperado álbum KM0 y se habilitará la venta general de entradas para su gira mundial.
“Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, declaró Alborán durante una rueda de prensa. Este concierto es auspiciado por Radio Corazón.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Pablo Alborán en Lima?
El concierto de Pablo Alborán en Lima se realizará el 24 de marzo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.
¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto en Lima?
Las entradas para el concierto de Pablo Alborán en Lima se podrán adquirir a través de Teleticket a partir del lunes 22 de septiembre de 2025. Durante los dos primeros días, el 22 y 23 de septiembre, habrá una preventa exclusiva para clientes con tarjetas Banco Falabella, válida hasta agotar stock. Una vez concluida esta etapa, la venta general comenzará el 24 de septiembre.
Fechas del Global Tour de Pablo Alborán
2026
Marzo
- Santiago de Chile, Chile
- Buenos Aires, Argentina
- Bogotá, Colombia
- Quito, Ecuador
- Guayaquil, Ecuador
- Lima, Perú
- Sao Paulo, Brasil
Abril
Lisboa, Portugal
Mayo
- Bilbao, España
- Barcelona, España
- Madrid, España
- Valencia, España
Junio
- Fuengirola, España
- Murcia, España
- Sevilla, España
- Granada, España
Julio
A Coruña, España
Septiembre
- Ciudad de Guatemala, Guatemala
- San José, Costa Rica
- San Salvador, El Salvador
- Ciudad de Panamá, Panamá
Octubre
- Ciudad de México, México
- Monterrey, México
- Guadalajara, México
- Querétaro, México
- León, México
- Puebla, México
2027
Enero
San Juan, Puerto Rico
Febrero
- Atlanta, Estados Unidos
- Orlando, Estados Unidos
- Miami, Estados Unidos
- Chicago, Estados Unidos
- Nueva York, Estados Unidos
- Washington, Estados Unidos
- Dallas, Estados Unidos
- Houston, Estados Unidos
- Los Ángeles, Estados Unidos
Marzo
- París, Francia
- Londres, Reino Unido
- Milán, Italia
- Berlín, Alemania
- Bucarest, Rumanía