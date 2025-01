Mireddys González acusa a Daddy Yankee de hostigamiento y volverán a verse en los tribunales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La batalla legal entre Daddy Yankee y Mireddys González parece de nunca acabar. Después de que se enfrentaran en los tribunales por fraude de parte de su aún esposa, ahora González está tomando cartas en el asunto contra el cantante de reguetón. Esta vez, junto con su hermana Ayeicha, han presentado documentos en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, asegurando que el artista y su buffet de abogados "las están hostigando".

Luego de que llegaran a un acuerdo sobre el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris, Mireddys asegura que el equipo de Daddy Yankee le está exigiendo más información al respecto.

"Las aquí comparecientes ya han presentado la información solicitada que tenían bajo su control y así lo han informado al Honorable Tribunal bajo juramento", reza la moción que fue compartida por el programa Lo sé todo. De acuerdo con los medios puertorriqueños, el intérprete de Con Calma tendrá que presentarse en los tribunales la próxima semana para una nueva audiencia.

El conflicto entre Mireddys González y Daddy Yankee comenzó cuando el abogado del artista, Carlos Díaz Olivo, explicó que la esposa y cuñada del cantante realizaron transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte; sin conocimiento, ni autorización del cantante.

Esto ocurre dos semanas después de que el autor de éxitos mundiales como Gasolina confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

Mireddys González, aún esposa del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee.Fuente: AFP

¿A qué acuerdos llegaron Daddy Yankee y Mireddys González?

El puertorriqueño Daddy Yankee retomó el control de sus empresas tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Mireddys González, en medio de un proceso de separación y divorcio entre ambos.

Entre esos acuerdos están que Daddy Yankee se convertiría en "el único oficial y representante de esas empresas", a la vez que 75 millones de dólares de ambas entidades "van a permanecer intocables por 30 días". Igualmente, que las hermanas no tuvieran más control de las determinaciones administrativas de las empresas.

"Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella", sostuvo el artista tras su salida de la sala.

Vestido completamente de negro, Daddy Yankee declaró ante la prensa al concluir la vista, acompañado de sus abogados, entre ellos, Carlos Díaz Olivo, quien aseguró que "no hay dinero aquí involucrado" en el acuerdo y que "la transacción que acordamos las partes fue de buena fe".

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee saliendo de la audiencia en San Juan (Puerto Rico).Fuente: AFP

Daddy Yankee reveló sus problemas matrimoniales con Mireddys

Uno de los temas más comentados estas últimas semanas ha sido el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Limbo no reveló los motivos de su separación; sin embargo, después salió a la luz los movimientos bancarios millonarios que realizó su expareja sin su autorización.

Recientemente, se ha vuelto viral un video de Ramón Luis Ayala, nombre verdadero de Daddy Yankee, donde da su testimonio de vida en una iglesia cristiana mencionando que tenía problemas en su matrimonio. "Tenía problemas de familia, con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio en caos, y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía. Lo tenía todo, pero no tenía nada", se le escucha decir en el A pesar de todo fest, un festival cristiano de música y fe.

Además, reveló que su vida estaba vacía sin Jesús, por lo que hizo una reflexión sobre el cambio que tuvo. "¿Saben qué? Ante los ojos del mundo, yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón. Ustedes saben que yo fui artista desde chamaquito (niño), muchos me inspiraban, yo quería ser como ellos y luego oía la noticia de que muchos de estos artistas terminaban en sobredosis, en alcohol, tenían una vida desordenada, por qué alguno de ellos se quitaron la vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué si ellos lo tienen todo? No había lo más importante, una comunión con Jesús", agregó.

