Bad Bunny en su mejor momento: cinco hechos que marcaron el éxito mundial de su nuevo disco 'Debí tirar más fotos'

Bad Bunny vive uno de los mejores momentos de su carrera musical. El popular ‘Conejo malo’ viene disfrutando los éxitos conseguidos —en menos de una semana— con su nuevo disco Debía tirar más fotos donde da “las gracias a Dios, a la vida, a Puerto Rico, a los fanáticos, y a su familia” en 17 canciones fusionando los género de reguetón con salsa y plena.

Fue el último 5 de enero, que Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, lanzó su sexto álbum de estudio en homenaje a su amado Puerto Rico destacando su cultura y su identidad sacando a relucir los ritmos tradicionales de la isla.

A continuación, veremos algunos de los hechos que vienen marcando el éxito mundial el disco de Bad Bunny.

El mejor proyecto de su carrera

Desde el primer aviso en sus redes sociales, con la bajada de los Reyes Magos para el álbum Debía tirar más fotos, el cantante puertorriqueño de 30 años estuvo yendo a entrevistas en televisión, eventos, fiestas de activaciones, y demás presentaciones para promocionar su disco que ya es el más escuchado de este 2025.

“Sin duda alguna este es el mejor proyecto de mi carrera, el más especial, el más bonito y con el sentimiento más puro. Se lo dedico a Puerto Rico. Se lo dedico a mi familia y a mis amigos. Se lo dedico a América Latina. Gracias a todas las personas que formaron parte de este proyecto, sin ustedes nada hubiera sido posible. ¡Los amo!”, escribió el músico en el post de un video donde expresa su sentir por el disco agradeciendo a todos sus fans.

Bad Bunny dará 21 conciertos en Puerto Rico y anuncia nueva gira

Bad Bunny anunció este lunes una serie de 21 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, que arrancará en julio bajo el nombre No me quiero ir de aquí. El cantante ganador de 11 Latin Grammy y 3 Grammy Awards usará estas presentaciones en Puerto Rico para presentar los inéditos temas de su álbum Debí tirar más fotos.

Fue por medio de sus redes sociales, que el compositor y productor discográfico adelantó también los países de su próxima gira internacional donde destacan: México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, siendo la sorpresa su visita, por primera vez, a Brasil y Japón.

Asimismo, el intérprete de 'Tití me preguntó' mencionó su deseo de regresar a Italia, Inglaterra y España, países que no ha visitado en un tiempo. "Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho", expresó el Conejo Malo mientras recorría una pared adornada con los carteles de sus cinco giras anteriores.



Bad Bunny romperá récords con 21 conciertos en Puerto Rico. | Fuente: @spotify

Debí tirar más fotos, el disco de Bad Bunny que conquista Spotify

Bad Bunny sigue siendo el artista favorito de Spotify. La propia compañía informó que el nuevo álbum del artista puertorriqueño Debí tirar más fotos forma parte de más de la mitad del top 10 de las canciones de la lista global de la plataforma.

"El 11 de enero su tema DtMF se convirtió en la canción más escuchada de la lista global de Spotify. De hecho, más de la mitad del top 10 de las canciones de la lista global de Spotify Daily Top Songs pertenecen a su nuevo álbum", sostuvo Spotify en un comunicado.

De igual manera, Spotify indicó que Bad Bunny también ocupa el primer puesto en las listas 'Daily and Weekly Top Artist', y el álbum es el número 1 en la lista 'Weekly Top Albums' de Spotify.

Los temas del disco, de acuerdo con EFE, se relacionan con los problemas que sufre Puerto Rico como la migración a Estados Unidos y la gentrificación. Es así como se decidió "poner en valor ritmos musicales típicos de la isla como la salsa y la plena".

Bad Bunny se posicionó como el artista latino más escuchado en el 2025. | Fuente: @spotify

Bad Bunny dio concierto junto con Jimmy Fallon en metro de Nueva York

Bad Bunny estuvo en el metro de Nueva York dando un concierto en una concurrida estación. El compositor estuvo disfrazado con una peluca y una barba falsa junto al presentador de televisión Jimmy Fallon, causando furor entre los transeúntes.

De acuerdo con videos viralizados en redes sociales, el cantante interpretó temas de su álbum Debí tirar más fotos, un homenaje a Puerto Rico, incluyendo un himno dedicado a la Gran Manzana, 'Nuevayol'.

¡Bienvenidos a la ciudad de Nueva York, yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene un nuevo disco!", grita el presentador de The Tonight Show mientras ambos descubren sus rostros ante una multitud emocionada que enseguida se pone a corear las canciones y bailar.

Cabe mencionar que Jimmy Fallon, que realizó más conciertos sorpresa en el metro con otros grandes artistas, recibirá en la noche de este lunes como invitado a Bad Bunny en su programa, según medios locales.

Las canciones del último álbum de Bad Bunny están en el top 10 de Spotify. | Fuente: @spotify

Debí tirar más fotos se ubica primero en la lista top de Billboard

Billboard anunció que Bad Bunny consiguió, por novena vez consecutiva, posicionarse en el primer lugar en la lista de Top Latin Albums con su disco Debí tirar más fotos, que se estrena el 18 de enero.

Del mismo modo, se informó que las 17 canciones del álbum también se estrenaron en el segundo lugar de la lista general de Billboard 200, así como en primer lugar de la lista Top Streaming Álbums número uno en la lista Latin Rhythm Albums.

Por otro lado, según Luminate, Debí tirar más fotos “se lanza en el número uno del Top Latin Albums con 122.000 unidades equivalentes de álbum ganadas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 3 al 9 de enero".

El álbum de Bad Bunny se lanzó el último 5 de enero a través de Rimas Entertaiment, dos días después del comienzo de la semana de seguimiento que se extienda de viernes a jueves. "Así, llega con cinco días de actividad en lugar del ciclo habitual de siete días", precisa Billboard.

