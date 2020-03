Bad Bunny se desnuda en Instagram | Fuente: Instagram

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, cumple con la cuarentena por la pandemia originada tras la expansión del virus COVID-19.

En el sexto día de permanecer en su residencia, el intérprete de 'Safaera' utilizó su cuenta oficial de Instagram, en la que ya supera los 23 millones de seguidores, para compartir unas atrevidas fotografías.

El cantante decidió desnudarse para tomar sol en el patio de su casa y así hacer menos aburrida la cuarentena. "DÍA 6 DE CUARENTENA. Se puede tomar sol desde casa ¿qué hacen ustedes hoy?", anotó junto a las tres instantáneas.

En menos de una hora, las imágenes -que dejan ver a Bad Bunny sin ropa, pero cubriendo su zona íntima- obtuvieron más de un millón de 'likes'.

Anteriormente, el artista compartió una ocurrente foto de su rostro para incentivar a sus fans a cumplir con la cuarentena y a tomar medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus.

"Lávense las manos y báñense bien con mucho jabón y agua calientita. No saluden ni a la madre (...) y no salgan de sus casas para nada. Mucho menos para comprar papel. ¿ok? A escuchar #YHLQMDLG y perrial sola to' el mundazo", escribió.

BAD BUNNY EN LOS BILLBOARD

Con 14 menciones, Bad Bunny lideraba las nominaciones de la vigésima segunda edición de los premios Billboard de la música latina. Sin embargo, el evento se pospuso por la pandemia originada con el coronavirus.



Los Billboard Latin Music Awards, conocidos como los premios Billboard de la música latina, pospondrán su edición de forma indefinida por la crisis del coronavirus, al seguir las recomendaciones de las autoridades locales y federales de EE.UU.