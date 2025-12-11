Últimas Noticias
Bad Bunny sufrió aparatosa caída en el primer concierto en México de su gira DtMF World Tour [VIDEO]

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta en un concierto en el marco de su gira internacional ‘Debí tomar más fotos’ en Ciudad de México (México).
El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta en un concierto en el marco de su gira internacional ‘Debí tomar más fotos’ en Ciudad de México (México). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sáshenka Gutiérrez
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Mientras interpretada la canción Efecto, Bad Bunny se resbaló y se quedó mirando al público con una pequeña sonrisa.

El DtMF World Tour 2025 comenzó con un momento inesperado en el Estadio GNP Seguros, donde Bad Bunny protagonizó una caída durante su primera presentación en Ciudad de México. El incidente ocurrió la noche del 10 de diciembre, ante un lleno total que superó los 60 mil asistentes. 

El percance ocurrió en ‘La Casita’, el escenario alterno ubicado al centro del recinto, mientras el artista interpretaba uno de sus temas. Un resbalón lo llevó al suelo, aunque el cantante reaccionó de inmediato y siguió la presentación sin detener la música. 

La respuesta del público fue inmediata, celebrando con aplausos la rapidez con la que el puertorriqueño retomó el control del espectáculo. La caída no afectó el desarrollo del concierto, que forma parte de las ocho fechas programadas del artista en la capital mexicana.  

“¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!”, gritó el artista siguiendo con su tema.  

Setlist de Bad Bunny

Esta es la lista de canciones que interpretó Bad Bunny en México y que podría replicar en sus conciertos en Perú el próximo año:

  1. LA MuDANZA (Intro) 
  2. Callaita 
  3. PIToRRO DE COCO 
  4. WELTiTA 
  5. TURiSTA 
  6. BAILE INoLVIDABLE 
  7. NUEVAYoL 
  8. VeLDÁ 
  9. Tití Me Preguntó 
  10. Neverita 
  11. Si Veo A Tu Mamá 
  12. VOY A LLeVaRTE PA PR 
  13. ME PoRTO BOnITO 
  14. NO ME CoNOCE 
  15. BiCHiYaL 
  16. Yo Perreo Sola 
  17. EfeCTo 
  18. Safaera
  19. Dile
  20. Monaco 
  21. Caro (exclusiva) 
  22. CAFé CON RON 
  23. Ábreme Paso 
  24. Ojitos Lindos 
  25. La canción
  26. KLOuFRENS 
  27. Dákiti 
  28. EL APAGÓN 
  29. DtMF 
  30. EoO 

Fechas de la gira de Bad Bunny en Latinoamérica

La gira de Bad Bunny, que contará con 23 fechas, comenzó el 21 de noviembre en República Dominicana y siguió el 5 de diciembre en San José, Costa Rica. Tras estos dos shows, te contamos dónde más se presentará el famoso ‘Conejo malo’.

  • 10 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 11 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 12 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 15 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 16 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 19 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 20 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 21 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México)
  • 16 de enero de 2026: Estadio Nacional (Lima, Perú)
  • 17 de enero de 2026: Estadio Nacional (Lima, Perú)
  • 23 de enero de 2026: Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia)
  • 5 de febrero de 2026: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)
  • 13 de febrero de 2026: Estadio River Plate (Buenos Aires, Argentina)
  • 20 de febrero de 2026: Allianz Parque (São Paulo, Brasil)

Después de Brasil, su gira continuará por Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Francia, Polonia y más.

