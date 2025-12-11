Bad Bunny sufrió aparatosa caída en el primer concierto en México de su gira DtMF World Tour [VIDEO]

El DtMF World Tour 2025 comenzó con un momento inesperado en el Estadio GNP Seguros, donde Bad Bunny protagonizó una caída durante su primera presentación en Ciudad de México. El incidente ocurrió la noche del 10 de diciembre, ante un lleno total que superó los 60 mil asistentes.

El percance ocurrió en ‘La Casita’, el escenario alterno ubicado al centro del recinto, mientras el artista interpretaba uno de sus temas. Un resbalón lo llevó al suelo, aunque el cantante reaccionó de inmediato y siguió la presentación sin detener la música.

La respuesta del público fue inmediata, celebrando con aplausos la rapidez con la que el puertorriqueño retomó el control del espectáculo. La caída no afectó el desarrollo del concierto, que forma parte de las ocho fechas programadas del artista en la capital mexicana.

“¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!”, gritó el artista siguiendo con su tema.

¡PONGAN PISO! Bad Bunny se cayó en su primera presentación en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/YKd8eusGV9 — Indie 505 (@Indie5051) December 11, 2025

Setlist de Bad Bunny

Esta es la lista de canciones que interpretó Bad Bunny en México y que podría replicar en sus conciertos en Perú el próximo año:

LA MuDANZA (Intro) Callaita PIToRRO DE COCO WELTiTA TURiSTA BAILE INoLVIDABLE NUEVAYoL VeLDÁ Tití Me Preguntó Neverita Si Veo A Tu Mamá VOY A LLeVaRTE PA PR ME PoRTO BOnITO NO ME CoNOCE BiCHiYaL Yo Perreo Sola EfeCTo Safaera Dile Monaco Caro (exclusiva) CAFé CON RON Ábreme Paso Ojitos Lindos La canción KLOuFRENS Dákiti EL APAGÓN DtMF EoO

Fechas de la gira de Bad Bunny en Latinoamérica

La gira de Bad Bunny, que contará con 23 fechas, comenzó el 21 de noviembre en República Dominicana y siguió el 5 de diciembre en San José, Costa Rica. Tras estos dos shows, te contamos dónde más se presentará el famoso ‘Conejo malo’.

10 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)

Ciudad de México, México) 11 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)

Ciudad de México, México) 12 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)



Ciudad de México, México) 15 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)

Ciudad de México, México) 16 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)

Ciudad de México, México) 19 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)



Ciudad de México, México) 20 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)

Ciudad de México, México) 21 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)



Ciudad de México, México) 16 de enero de 2026: Estadio Nacional (Lima, Perú)

17 de enero de 2026: Estadio Nacional (Lima, Perú)



23 de enero de 2026: Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia)

5 de febrero de 2026: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)

13 de febrero de 2026: Estadio River Plate (Buenos Aires, Argentina)

20 de febrero de 2026: Allianz Parque ( São Paulo, Brasil)

Después de Brasil, su gira continuará por Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Francia, Polonia y más.