Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Karol G es muy humilde y me trató con respeto": La Tigresa del Oriente se sincera tras grabar 'Tropicoqueta'

La Tigresa del Oriente habló sobre la grabación de 'Tropicoqueta', el nuevo videoclip de Karol G.
La Tigresa del Oriente habló sobre la grabación de 'Tropicoqueta', el nuevo videoclip de Karol G. | Fuente: Instagram (tigresadeloriente)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Sigo cumpliendo mis sueños", dijo Judith Bustos, 'La Tigresa del Oriente', tras ser parte del videoclip musical 'Tropicoqueta', el nuevo éxito de Karol G.

Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, se sinceró sobre su participación en el videoclip Tropicoqueta, el nuevo éxito musical de la colombiana Karol G.

Fue el último lunes que la influencer de 80 años sorprendió a todos sus seguidores al compartir, en sus redes sociales, el detrás de cámaras de la canción de Karol G que ya viene teniendo miles de vistas y reproducciones en Internet.

"Estoy contenta porque el video es un éxito en todas las plataformas y he podido ser parte por la invitación de Karol G. He puesto mi granito de arena", expresó la cantante y actriz.

Del mismo modo, La Tigresa del Oriente, quien semanas atrás grabó Thriller en tributo a Michael Jackson, destacó la personalidad de Carolina Giraldo, la famosa Karol G.

"Me sentí muy bien grabando el videoclip, el trato ha sido muy bueno. Karol G sabía de mí, conversamos mucho, es una chica muy humilde, muy chévere y me trató con respeto", sostuvo en entrevista a Trome.

En ese sentido, la artista nacional emitió “un mensaje de persistencia” a todos sus seguidores y rechazó cualquier crítica en su contra.

“Quiero que todos vean que la Tigresa sigue cumpliendo sus sueños (…) Siempre hay que insistir y creer en uno mismo. No hay que prestar oídos a las críticas, a mí me dicen de todo, sé de dónde vienen, pero no me tumban”, acotó.

Por último, recalcó que seguirá adelante con todos sus proyectos profesionales. "Me siento bien, estoy agradecida con Dios por seguir con salud física y mental. Hay Tigresa para rato y seguiré trabajando para alegrar a mi público", añadió.

La Tigresa del Oriente consideró a Karol G
La Tigresa del Oriente consideró a Karol G "una chica muy humilde y chévere". | Fuente: Instagram (karolg)

¿Cómo fue la aparición de La Tigresa del Oriente en Tropicoqueta?

La Tigresa del Oriente volvió a causar revuelo al aparecer en el videoclip oficial de Tropicoqueta, el nuevo lanzamiento de Karol G. La artista peruana compartió escenas del detrás de cámaras y agradeció la invitación con su característico humor. “Soy clave”, escribió en sus redes sociales.

El videoclip reunió a varias figuras de la cultura pop latina, entre ellas la Tigresa del Oriente, la vedette mexicana Lyn May y Felipe, el pequeño argentino que se hizo viral en TikTok por su divertido movimiento de hombros.

En Tropicoqueta, la Tigresa luce su típico traje de estilo felino para formar parte de un set colorido que celebra distintas expresiones culturales de la región. Desde la grabación, la peruana incluso compartió un video abrazando a Karol G y saludando a las cámaras con sus clásicos movimientos de garras.

Judith Bustos, 'La Tigresa del Oriente', es una popular celebridad de Internet peruana.
Judith Bustos, 'La Tigresa del Oriente', es una popular celebridad de Internet peruana. | Fuente: Instagram (tigresadeloriente)

¿Quién es la Tigresa del Oriente?

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida artísticamente como La Tigresa del Oriente, es una cantante, compositora, actriz y figura viral peruana que alcanzó fama internacional en los 2000 gracias a sus videoclips en YouTube, donde combinó ritmos tropicales, estética extravagante y un estilo inconfundible.

Su personalidad desinhibida y su propuesta kitsch la convirtieron en un ícono de la cultura pop latinoamericana. A lo largo de su carrera ha lanzado varios álbumes, colaborado con artistas como Wendy Sulca, Delfín Quishpe y Dante Spinetta, e incursionado en el teatro. También ha protagonizado momentos virales que la mantienen vigente entre audiencias jóvenes.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
la tigresa del oriente Karol G Tropicoqueta judith bustos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA