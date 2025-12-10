"Karol G es muy humilde y me trató con respeto": La Tigresa del Oriente se sincera tras grabar 'Tropicoqueta'

Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, se sinceró sobre su participación en el videoclip Tropicoqueta, el nuevo éxito musical de la colombiana Karol G.

Fue el último lunes que la influencer de 80 años sorprendió a todos sus seguidores al compartir, en sus redes sociales, el detrás de cámaras de la canción de Karol G que ya viene teniendo miles de vistas y reproducciones en Internet.

"Estoy contenta porque el video es un éxito en todas las plataformas y he podido ser parte por la invitación de Karol G. He puesto mi granito de arena", expresó la cantante y actriz.

Del mismo modo, La Tigresa del Oriente, quien semanas atrás grabó Thriller en tributo a Michael Jackson, destacó la personalidad de Carolina Giraldo, la famosa Karol G.

"Me sentí muy bien grabando el videoclip, el trato ha sido muy bueno. Karol G sabía de mí, conversamos mucho, es una chica muy humilde, muy chévere y me trató con respeto", sostuvo en entrevista a Trome.

En ese sentido, la artista nacional emitió “un mensaje de persistencia” a todos sus seguidores y rechazó cualquier crítica en su contra.

“Quiero que todos vean que la Tigresa sigue cumpliendo sus sueños (…) Siempre hay que insistir y creer en uno mismo. No hay que prestar oídos a las críticas, a mí me dicen de todo, sé de dónde vienen, pero no me tumban”, acotó.

Por último, recalcó que seguirá adelante con todos sus proyectos profesionales. "Me siento bien, estoy agradecida con Dios por seguir con salud física y mental. Hay Tigresa para rato y seguiré trabajando para alegrar a mi público", añadió.