Bad Bunny en Lima: ¿cómo pedir upgrade para nuevas zonas o el reembolso de las entradas?

Cada vez falta menos para los conciertos de Bad Buny en Lima. El intérprete de Callaíta volverá a Perú como de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, que promete ser una de las más ambiciosos de su carrera.

Pero con la actualización de las nuevas zonas en el Estadio Nacional, algunos fans han visto una oportunidad para estar más cerca del ‘Conejo malo’, sin embargo, otros aseguran que les quitará la oportunidad de verlo más de cerca.

Por ese motivo, la ticketera ha habilitado un upgrade y la opción reembolso. Aquí te contamos a detalle.

¿Cuáles son las nuevas zonas para los conciertos de Bad Bunny en Lima 2026?

Hace un día, se anunció una actualización para los conciertos de Bad Bunny. La productora F&M Entertainment informó que, siguiendo las nuevas indicaciones del equipo técnico del tour, se realizará un cambio en el diseño del escenario para sus presentaciones en el Estadio Nacional.

Como parte de esta modificación, se añadirán nuevas localidades alrededor del escenario principal. Las zonas incorporadas serán Los Vecinos, PIT A y PIT B, además del Escenario B, conocido como 'La Casita', uno de los elementos característicos de esta gira.

¿Cómo solicitar el upgrade para las nuevas zonas para los conciertos de Bad Bunny en Lima 2026?

La ticketera y la productora ha implementado la opción de upgrade para quienes desean estar más cerca del cantante puertorriqueño. Sigue este paso a paso para conseguirlo:

Verifica que tu entrada sea Platinium o tengas un paquete VIP (recuerda que solo solo estas zonas pueden acceder a este beneficio).

Ingresa a la aplicación de Quentro o revisa tu correo con la comunicación oficial del upgrade.

Solicita el upgrade: envía un correo formal a la ticketera, sigue las instrucciones y te darán el visto bueno.

Cabe resaltar que aún deben confirmarte la disponibilidad.

Solo habrá upgrade para las zonas: Los Vecinos, PIT A y PIT B.

Si todo está ok, recibirás una confirmación con tu nueva zona y tu acceso actualizado.

La empresa recomiendo a los fanáticos estar atentos a las notificaciones ya que puede haber cambios.

¿Cómo solicitar el reembolso de entradas para los conciertos de Bad Bunny en Lima 2026?

Con la reorganización por las nuevas zonas que se han habilitado para los conciertos de Bad Bunny el próximo año, muchos fanáticos se han mostrado descontentos. Por ese motivo, prefieron pedir un reembolso de su dinero.

Envía un correo a la ticketera con tus datos completos y el número de compra.

Ten en cuenta que debes hacerlo antes del 26 de diciembre y así evitarás una penalidad.

y así evitarás una penalidad. Cuando el reembolso esté aprobado, tu dinero será abonado a la misma entidad en la que realizaste la compra.

Fechas de la gira de Bad Bunny en Latinoamérica

La gira de Bad Bunny, que contará con 23 fechas, comenzó el 21 de noviembre en República Dominicana y siguió el 5 de diciembre en San José, Costa Rica. Tras estos dos shows, te contamos dónde más se presentará el famoso ‘Conejo malo’.

10 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)

Ciudad de México, México) 11 de diciembre de 2025: Estadio GNP Seguros ( Ciudad de México, México)

Ciudad de México, México) 16 de enero de 2026: Estadio Nacional (Lima, Perú)

17 de enero de 2026: Estadio Nacional (Lima, Perú)



23 de enero de 2026: Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia)

5 de febrero de 2026: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)

13 de febrero de 2026: Estadio River Plate (Buenos Aires, Argentina)

20 de febrero de 2026: Allianz Parque ( São Paulo, Brasil)

Después de Brasil, su gira continuará por Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Francia, Polonia y más.