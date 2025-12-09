Rosalía se vuelve viral al huir de una cucaracha en plena entrevista en Brasil [VIDEO]

Luego de su paso por Argentina, Rosalía volvió a ser noticia por una situación inesperada durante una entrevista en Brasil. La cantante española se encontraba conversando con una comunicadora de TV Globo en un set instalado al pie del Cristo Redentor, como parte de la promoción de su nuevo disco Lux, que la llevará de gira por Sudamérica en 2026.

Mientras respondía las preguntas, una cucaracha voladora apareció en escena, provocando que Rosalía se levantara rápidamente de la silla y se alejara entre gritos. La reacción quedó registrada en video y se volvió viral por lo sorpresiva que fue.

"¡Wow, un bicho!", exclamó al notar la presencia del insecto. Sin embargo, al observar su tamaño, su reacción se intensificó: "¡Dios mío! ¡No, no, no! Qué miedo", dijo mientras se retiraba del lugar entre risas y nervios.

Después de un breve tiempo y ya más tranquila, se disculpó con los presentes: "Disculpa, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón…".

"Hay inspiración en Santa Rosa de Lima": Rosalía habla de las canciones de su nuevo álbum Lux

Hace poco, Rosalía reveló haberse inspirado en Santa Rosa de Lima para la creación de su nuevo álbum Lux. Desde Ciudad de México, la cantante española ofreció una conferencia de prensa en la que explicó el contenido de su disco, lanzado el 7 de noviembre.

La intérprete de Beso señaló que estuvo “rebuscando e investigando” a diversas santas y divinidades de diferentes partes del mundo para poder componer su nuevo trabajo musical.

“A lo largo de estar investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo, me permitió conocer historias increíbles y recuerdo poner un mapa en la habitación donde trabajaba, empezar a poner pins. Empezar a colgar también pos-its. Las canciones tienen inspiración en esas historias y me han servido para escribir estas canciones”, sostuvo.

En ese sentido, Rosalía precisó que grabó sus canciones en diversos idiomas como el francés, teniendo como inspiración a Juana de Arco, además, de otro tema en chino mandarín. “Cuando estoy cantando en hebreo, hay inspiración en Miriam. Cuando estoy en ucraniano es por la Santa Olga de Kiev”, señaló.

Enseguida, la también empresaria española reveló que también tuvo de inspiración a la santa peruana conocido como La Patrona de América. “Hay inspiración en Santa Rosa de Lima y en Santa Teresa. Quiero decir, la lista es larga (…) Entonces, ¿por qué no usar estas lenguas para de alguna manera cabalizar un poco desde ahí?”, agregó.