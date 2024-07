Bárbara Mori habla de su experiencia con la ayahuasca en Perú: "Me confrontó con el infierno"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Bárbara Mori, recordada por su papel protagónico en la telenovela Rubí, compartió su experiencia con la ayahuasca, un brebaje que forma parte de un ritual ancestral al que sucumben muchas personas en busca de un supuesto bienestar espiritual.

La uruguaya, nacionalizada mexicana, se animó a someterse a este proceso durante un retiro en la selva de Iquitos.

"Fueron 12 días en la selva... Fue muy fuerte, me súper sacudió, me cuestioné muchas cosas. En la quinta ceremonia, yo sentí que estaba conectada a la tierra. Me succionó toda la información que recibí desde que nací en este mundo", dijo al podcast Chingonas y Sensibles.

Como parte de esta inmersión, Mori llegó a participar en ceremonias nocturnas que la llevaron a confrontar sus problemas internos.

"Me confrontó con el infierno que estaba en mi cabeza, que cada quien tiene uno distinto. Para mí puede ser un mundo sin amor. Yo las primeras cinco ceremonias que hice de ayahuasca estuve en el infierno. Decía, 'Dios mío, que es esto'", contó.

Bárbara Mori: la ayahuasca "me cambió la vida"

Tras las sesiones de la ayahuasca, Bárbara Mori comentó que lo más difícil fue integrar lo aprendido en su vida cotidiana. Según declaró, sintió que la tierra la había "reseteado".

"Me cambió la vida, pienso que todo lo que está en este mundo nada está bien y nada está mal. Las plantas medicinales están aquí para las personas que tenemos la curiosidad de encontrar respuestas. Hay personas que no tienen curiosidad, pero sus vidas son increíbles", detalló.

Mori también explicó que su decisión de probar la ayahuasca fue impulsada por la búsqueda de sanación y autoconocimiento, especialmente después de años lidiando con "traumas de la infancia".

"Empecé a ver las palabras 'No vales nada', 'Si dejas de ser bella, tu valor se va a ir', todo lo que me decía la familia y la sociedad. Hasta que, de pronto, paró y volví a nacer... Me empezó a quitar el enojo que había en mí, esta necesidad de justicia, todo es parte del aprendizaje", agregó.

Barbara Mori y su recomendación frente a la ayahuasca



Desde entonces, Bárbara Mori ha seguido trabajando con la ayahuasca. A pesar de su experiencia, advirtió sobre la presencia de charlatanes que buscan lucrar con la espiritualidad de las personas. En ese sentido, resaltó la importancia de ser cuidadoso antes de someterse a estas sesiones.

"La recomiendo, por su puesto, pero hay que tener cuidado con quién. Hay mucha gente lucrando, que se aprovecha de la necesidad del ser humano de estar bien, solo hay que tener las antenitas puestas, indicó.

Celebridades como Paul Simon, Sting, Lindsay Lohan o Pedro Capó, también han compartido su experiencia con este ritual.

¿Qué es el ayahuasca?

La ayahuasca (Banisteriopsis caapi) es considerada como una planta sabia o maestra y que actúa en conjunto con la chacruna (Psichotria viridis), la cocción de estas dos plantas forma parte de un brebaje que, dependiendo de algunas etnias o lugares, pueden incluir otras plantas.

Todo este proceso se da en medio de un ritual que implica una preparación anticipada del guía o maestro o chamán y del participante.

Tiene efectos alucinógenos y es cada vez más utilizado como un tratamiento complementario para problemas de adicciones, depresión y ansiedad, aunque su uso genera dudas entre los científicos.

