Karol G hace público su romance con Feid con un cariñoso mensaje en Instagram

Ya no ocultan su amor. Después de varios meses de rumorearse un romance entre Karol G y Feid, la colombiana decidió dar el primer paso después de comentarle una de las fotos del cantante donde le expresa su cariño.

Mientras el intérprete de Classy 101 se encuentra en Londres como parte de su gira Nitro Jam Tour, se tomó unas fotos para el recuerdo. No obstante, no esperó que Karol G le escribiera un mensaje público en sus redes.

“Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan mor”, escribió la Bichota acompañado de un emoticón verde, el que usualmente usa Ferxxo. El comentario de la cantante despertó todas las reacciones del público quienes esperan que estén juntos.

Cabe resaltar que ahí no quedó todo. Feid decidió responderle con un “reina, mi amor, yo te extraño, bebé” generando más emoción en sus seguidores. Este comenario tiene más de 600 mil ‘me gusta’.

Karol G comentó la foto de Feid con un cariñoso mensaje y el colombiano no dudó en responderle.Fuente: @feid

Karol G es portada del remix de '14 de febrero', canción de Feid

Sin caer en las provocaciones de Anuel AA, Feid causó revuelo en las redes sociales tras anunciar el remix de su canción “14 de febrero” que lanzó hace un par de años, pero esta vez el tema estará acompañado del argentino Tiago PZK y Paulo.

Sin embargo, no solo llamó la atención el estreno de esta versión, sino que la portada del video es nada más y nada menos que una foto de Karol G. ¿Qué imagen es? Pues una de las favoritas de sus fanáticos que cuenta con millones de ‘Me gusta’.

Se trata de una publicación que hizo la ‘Bichota’ en el 2022 donde sale semidesnuda, acostada en una cama tomándose un selfie frente al espejo del techo.

A pesar de que Feid y Karol G no han confirmado su relación, esta sería una prueba más de que son pareja; no obstante, no han dado declaración alguna sobre un vínculo amoroso (hasta hoy). Además, recordemos que la colombiana borró todo rastro de su romance con Anuel AA después de que él le dedicara su tema 'Mejor que yo'.