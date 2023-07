Lindsay Lohan ya es mamá: la actriz le da la bienvenida a su primer hijo y este es su nombre

A inicios de marzo, la actriz Lindsay Lohan anunció que esperaba su primer hijo, sin embargo, se ha confirmado que ya dio a luz a su bebé. Tras casarse con Bader Shammas, la artista se mostró emocionada de que formarán una familia juntos.

“La familia está locamente enamorada”, dijo el representante de Lohan a Page Six. Asimismo, el medio internacional anunció que el pequeño nació en Dubái, país donde los esposos radican, per o no reveló cuál es la fecha exacta en la que nació.

Asimismo, dio a conocer que el bebé se llamará Luai, que en árabe significa “escudo” o “protector”. “Lindsay Lohan y su esposo financiero, Bader Shammas, dieron la bienvenida a un hijo hermoso y saludable llamado Luai”, reza el comunicado que también envió el representante a la revista People.

Hasta el momento la pareja no ha compartido ninguna información sobre la llegada de su hijo.

En marzo de este año, Lindsay Lohan anunció su primer embarazo junto a su esposo Bader Shammas.Fuente: @lindsaylohan

Lindsay Lohan se casó en secreto con Bader Shammas

La actriz Lindsay Lohan contrajo matrimonio con su novio, el banquero Bader Shammas, de acuerdo con la revista People. Además, la misma artista compartió una imagen en sus redes sociales donde confirmó que ahora tiene esposo.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi esposo”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”, agregó Lindsay Lohan. En febrero de este año ya estaba viendo vestidos de novia. “Comencé ya a hablar con una amiga mía sobre el vestido. Pero quiero hacer las cosas bien y quiero controlar el ritmo de todo. Pero es un momento emocionante. Soy muy femenina, así que...”, dijo en aquel entonces.

Hasta el momento no hay más detalles de cómo ha sido su matrimonio con Bader Shammas, pero según con las publicaciones de People, “está en la época más feliz de su vida”.